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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

24.07.2021 15:24
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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Cemiyette düzenlenen programa katılan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, burada yaptığı konuşmada, dört ayaktan oluşan demokraside en önemli faktörlerden birinin basın olduğunu söyledi.

Bugün ülkede basının özgür olmadığını öne süren Ataş, bunun çeşitli sebepleri olduğunu, basının kendi ayakları üzerinde kalabilmesi ve ekonomik özgürlüğüne kavuşabilmesi gerektiğini belirtti.

Bunun da yürütmeyi ellerinde tutanların çıkaracakları kanunlar ve desteklemeleri ile olabileceğini kaydeden Ataş, "Biz iktidara gelirsek, inşallah da geleceğiz. O noktada yerel ve ulusal basının hem daha fazla özgür olmasını hem de kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacak kanun düzenlemelerini yapacağız." diye konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise bugünün basından sansürün kaldırılışının 113. yıldönümü olduğunu söyledi. Sansürün bir süre sonra kanunlarla tekrar geri getirildiğini anımsatan Kösedağ, sansürün olmaması için medyanın kendi ayakları üzerinde durması ve kanun yapıcıların bu anlamda bir çözüm bulması gerektiğine dikkati çekti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ise gazetecilerin hem Kurban Bayramı'nı hem de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde demokrasiden yana tavır gösteren basını tebrik ve takdir eden Özdoğan, "Basın tarafsız ve ilkeli olmalı ama en önemlisi de milli ve yerli olmalı. Bugünlerde buna daha çok ihtiyacımız var." dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da basını ve sansürü anlayabilmek için önemli örneklerden bir tanesinin 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü akşamı olduğunu, basının o gece güzel bir duruş sergilediğini kaydetti.

Programa Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Basın Bayramı, Milletvekili, İYİ Parti, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika


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