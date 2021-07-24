24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Afyonkarahisar'da kutlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Valilik ve Belediye iş birliğinde 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Emre Gölü'nde kentte görev yapan basın mensupları ve ailelerini ağırladı.

Etkinlik gün doğumu manzarasında tekne turuyla başladı. Yeni turizm destinasyonu tabiat harikası Emre Gölü ve etrafı tekne turu ile keşfedildi. Basın çalışanları ve aileleri Başkan Zeybek ile göl manzarası eşliğinde gezinti gerçekleştirerek, fotoğraflar çektirdi.

Afyonkarahisar'da siyasilerin ve bürokratların basın mensupları ile bir bütün halinde olduğunu dile getiren Vali Çiçek, şöyle devam etti:

"Biz Afyonkarahisar olarak büyükşehirler ve Avrupa şehirleri ile yarışacağız, buna yürekten inanıyorum. Çünkü bizdeki birlik ve beraberlik örnek alınabilecek bir birliktelik. Hem gazeteci arkadaşlarımızla hem de siyasilerimizle olan ilişkimiz 'Afyonkarahisar ruhunu' ortaya koydu. Biz yürekten birbirimizi seviyoruz. Bizi uçuracak, yükseltecek olan da bu birliktelik ruhu. Basın mensubu çalışanlarımızın bayramını kutluyorum, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kamuoyunu aydınlatmayı kendine hedef olarak seçmiş basın mensupları ve ailelerini ağırlamaktan onur duyduğunu aktaran Başkan Zeybek ise basın ve bürokrasinin iş birliğine dikkati çekti.

Medya mensuplarına çalışmalarında başarılar dileyen Zeybek, şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar zaferin, termalin ve mermerin başkenti. 2019 yılında da 'Gastronomi şehri' ilan edildikten sonra lezzetin de başkenti oldu. Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan Frigya Vadisi çalışmaları ile Afyonkarahisar'ın turizmde de hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Turizm destinasyonu olan Afyonkarahisar'ın tarihi değerlerini ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şehrin merkezinde 620'ye yakın tescilli konak, 200'e yakın sokak sağlıklaştırma çalışması ile turizme kazandırıldı."

Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt da geleneksel hale gelen organizasyonda bir araya geldiklerini dile getirdi.