24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

22.07.2022 10:18
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Arslan, mesajında, kamuoyunun bilgi edinmesini sağlayan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının aynı zamanda demokratik sistemin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Vali Arslan, mesajında şunları kaydetti:

"İçinde bulunulan iletişim çağında yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları yerel, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekteki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması konusunda da önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Bu vesileyle; görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, kamuoyunun bilgi alma ihtiyacını karşılayabilmek için mesai mefhumu gözetmeden, her türlü zor şartlar altında, özverili bir şekilde görevlerini ifa eden başta Bartın'daki yerel basın mensuplarımız olmak üzere, tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

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Kaynak: AA

Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

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