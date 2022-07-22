Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışının toplumda basına güvenin artırması, toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencelerinden biri olmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilerle yönlendirilmesinin de önüne geçeceğini belirten Büyükerşen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün, "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır." sözünün akıllardan hiç çıkmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

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