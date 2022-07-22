24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

22.07.2022 15:42
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükerşen, mesajında 24 Temmuz 1908'in basından sansürün kaldırıldığı tarih olduğunu bildirdi.

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışının toplumda basına güvenin artırması, toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencelerinden biri olmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilerle yönlendirilmesinin de önüne geçeceğini belirten Büyükerşen, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır." sözünün akıllardan hiç çıkmaması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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