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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na doğru

42 dakika önce

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na doğru, System.String[]
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.
Aynı zamanda Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüten Kaya, Kültür Park'ta gazetecilerle buluştu.
Burada konuşma yapan Kaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın kutlanacağı gün şehirde olamayacağı için basın mensuplarıyla birkaç gün önceden buluştuğunu söyledi.
Kaya, "Basın olmazsa bizlerin yaptığı hizmetler hiçbir yerde duyulmaz. Ama sizlerin sayesinde bizlerin yaptığı her şey duyuluyor. Basın tabiki iyiyi de kötüyü de yazmalıdır." dedi.
Konuşmanın ardından gazetecilere deve sucuğu ikram edildi.
İncirliova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:43 Kaynak: AA
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