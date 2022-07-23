24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na doğru

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Gürkan mesajında, tarafsız ve özgür bir basının varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Basının, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Basın mensuplarımızın etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Haber ve bilgi akışını sağlamak adına günün her anında yılmadan, gece gündüz, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde, hangi şartlarda olursa olsun görevini başarıyla yerine getiren basın çalışanlarımızın, fikir işçilerimizin basın bayramını bir kez daha kutluyor, bu yolda emek veren tüm basın çalışanlarımıza başarılar diliyorum."

CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da yayımladığı mesajla 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Pekcanlı mesajında, basın özgürlüğünün halkın haber alma özgürlüğü olduğunu belirtti.

Gazetecilerin ve gazetelerin çalışma koşullarının, kamuoyunun haber alma bilgi edinme hakkı çerçevesinde iyileştirilmesinin en büyük dileği olduğunu aktaran Pekcanlı, "24 Temmuz sansürün ilk kez kaldırılışının yıldönümü dolayısıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gazeteciler gördüklerini, duyduklarını dirayetle yazmalıdır' sözlerini anımsatmakta yarar görüyorum. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ilimizde ve ülkede tarafsız, ilkeli, doğru habercilik yapan, çalışma şartlarının zorluğuna rağmen bizlere haber ulaştırma gayesiyle çalışan tüm emekçi basın mensubu arkadaşlarımın günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

ETB Başkanı Öztürk'ün mesajı

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de mesajında tarafsız ve özgür basının demokratik hayatın devamlılığı için en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

Basının, kısıtlamalara maruz kalmadan çalışmalarını özgür bir ortamda sürdürmesinin demokrasiyi güçlendirirken, kamuoyunun duyarlılığının artarak bilinçlenmesine katkı sağladığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Basının özgürlüğü ve çok sesliliği, insanlarımızın farklı düşüncelere saygı duymalarına imkan vermekte ve birlikte yaşama kültürüne zemin oluşturmaktadır. Edirne'mizin dününe ve bugününe tanıklık eden basınımızın köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Şehrimizin ve ülkemizin gelişiminde, gerekli kamu bilincinin oluşturulmasında ve demokrasinin devamlılığında çok önemli bir paya sahiptirler. Basın ve yayın alanındaki çalışmalarını yıllardır tarafsızlık anlayışı ile meslek ilkelerinden ödün vermeden sürdüren değerli Basınımızın, bu yıl 114'üncüsü kutlanacak olan Basın Bayramı en içten dileklerimizle kutlarız."

-TGD Başkanı Orhan Doğan'ın mesajı

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, Türk basınından sansürün kaldırılışının 114.yıl dönümü ve "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Doğan, mesajında algın hastalığı sürecinde basın sektörünün olumsuz etkilendiğini belirtti.

Demokratik kültürün ayrılmaz parçası basın kuruluşlarının, etik değerlere, hukuka uygun, tarafsızlık içinde, doğru haber yapması, kişi haklarına, özel hayata saygılı, toplumun hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde görev yapmasının demokrasi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Basın toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Hükümet yetkililerimizden ve Yasama görevini yapan TBMM'den, basın özgürlüğü yönündeki engellerini kaldırılması için gerekli çalışmanın bir an evvel yapılmasını bekliyor, gazetecilerin özlük hakları, bu mesleği ifa eden basın iş kolundaki işverenlerin, fikir işçilerinin vergi ve SGK yükünün hafifletilmesi gerektiğini bir kez daha tekrarlıyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle, Türk basınından sansürün kaldırılışının 114. yıl dönümünde tüm üyelerimiz ve basın çalışanlarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını en içten dileklerimle kutlar, sorunların bir an evvel çözülmesi dileği ile saygı ve sevgilerimi sunarım."