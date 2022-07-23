24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na doğru - Son Dakika
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24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na doğru

23.07.2022 12:19
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na doğru

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ilık, mesajında, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı tebrik etti.

24 Temmuz 1908'in basından sansürün kaldırıldığı tarih olduğunu anımsatan Ilık, bu tarihin 'Gazeteciler ve Basın Bayramı' olarak kutlanmaya başlandığını kaydetti.

Basının, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Ilık, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirtti.

Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basının, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahip olduğunu bildiren Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basın kuruluşlarımız, aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme hakkı modern dünyada tartışılmaz bir gerçektir. Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır. Basın meslek ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran tüm basın çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

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Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na doğru - Son Dakika

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