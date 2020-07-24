24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı - Son Dakika

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Filiz, mesajında, farklı görüş ve düşüncelerin seslendirilmesinde ve ortak yaşama kültürünün gelişmesinde basının önemli görevler üstlendiğine dikkat çekti.

Toplumsal gelişme ve bilinçlenmeye önemli katkılar sağlayan basının, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesi olduğunu belirten Filiz, şu ifadelere yer verdi:

"Kamuoyunun gözü kulağı olan, doğru haberle vicdanların sesi, mesuliyet bilinci olan basın mensuplarımızın varlığı bizlere güç vermektedir. Doğrularımızı duyuran, hatalarımızda uyaran bu kadim mesleğin ve bu mesleğin temsilcilerinin farkında ve yanındayız. Gelişen ve büyüyen Denizlimizin tanıtımında ve bugünden daha iyi bir konuma gelmesi için yapılan çalışmalarda her zaman yanımızda hissettiğimiz, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde çalışan değerli yerel basın çalışanlarımızın yaptığı çalışmaları takdirle karşılamaktayım. Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına, mesaisinden, emeğinden, sıhhatinden ve hatta hayatından olma pahasına çalışan tüm basın mensuplarımızın emekleri için minnettarız. Bu uğurda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, sıhhatini kaybedenlere şifa diliyorum. Şu anda mesaisini verenlere de hayırlı ve başarılı bir çalışma hayatı diliyorum."