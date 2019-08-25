Son Dakika Haberleri: 24 terörist etkisiz hale getirildi
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24 terörist etkisiz hale getirildi

38 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı, dün icra edilen hava harekatlarıyla yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

24 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, dün icra edilen hava harekatlarıyla yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün yurt içine ve sınır ötesine yönelik hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar neticesinde, yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:10 Kaynak: AA
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