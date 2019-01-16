24 Ton Küçük Boyda Hamsi Avlayan Balıkçılara 14 Bin 715 TL Ceza
2 saat önce
Samsun'un Terme ilçesinde yapılan balıkçı teknesi denetimlerinde, 24 ton küçük boyda hamsi avlayan balıkçılara 14 bin 715 TL idari para cezası kesildi.
Samsun
'un Terme
ilçesinde yapılan balıkçı teknesi denetimlerinde, 24 ton küçük boyda hamsi avlayan balıkçılara 14 bin 715 TL idari para cezası kesildi.
Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi tarafından Terme Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirilen kontrol ve denetimde, söz konusu mevzuat gereği 24 ton küçük boyda hamsi balığına el konuldu. Küçük boyda balık avcılığı yapan balıkçı tekneleri tespit edilerek toplamda 14 bin 715 TL idari para cezası kesildi.
İl Müdürü Nail Kırmacı, denizlerde denetimlerin süreceğini dile getirerek, balıkçıların mevzuatla belirlenen ve kendilerine bildirilen kriterlere riayet etmesi gerekliliğini vurguladı. - SAMSUN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:07 Kaynak: İHA
Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye Dahil Suriye'nin Komşularının Çıkarlarını Gözeteceğiz
Hem Baba Mesleğini Sürdürüyor Hem de Saat Koleksiyonculuğu Yapıyor! Değeri 5 Bin TL Olan Saati Bile Var
Eve Getirilen Koliler, Uyuşturucu Ticareti Yapan İmam Nikahlı Çifti Ele Verdi
Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı