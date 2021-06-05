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24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni Sanatçı ve Sanatseverleri Buluşturdu - Son Dakika

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni Sanatçı ve Sanatseverleri Buluşturdu

05.06.2021 12:19
24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni Sanatçı ve Sanatseverleri Buluşturdu, System.String[]

"24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali", CerModern'de kapılarını sanatseverlere açtı.

"24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali", CerModern'de kapılarını sanatseverlere açtı. Yetkin Dikinciler ve Şenay Gürler'in sunuculuğunu yaptığı açılış ve ödül töreni gecesine Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla düzenlenen "24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni" çok sayıda sanatçı ve sanatseveri Başkent'te bir araya getirdi.

CerModern'de pandemi kuralları gözetilerek düzenlenen festivalin açılış ve ödül törenine; Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç da katıldı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl 24. kez gerçekleştirilen Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Onur Ödülleri oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay'a verildi.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından ödül töreninde sanata ve sanatçıya verdiği desteğin yanı sıra festivalin yapılmasında sağladığı katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür plaketi verildi. Büyükşehir Belediyesi adına plaketi alan Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu törende şöyle konuştu:

"Öncelikle sözlerime Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın saygı ve selamlarını ileterek başlamak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'yı sanat ve kültürün başkentine dönüştürme yolundaki kararlılığımız devam ediyor. 24. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivaline destek vermekten ve açılışında yer almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sizlere sanat dolu ve kültür dolu bir hafta diliyor, bu plaketi almaktan da mutluluk duyuyorum. "

Uçan Süpürge Vakfı'nın kendileri için en değerli bileşenlerinden biri olduğunu ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alan tek kent konseyi olduklarını söyleyen Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Ankara'da biliyorsunuz bir dönüşüm oldu. Toplumun bütün kesimleri aynı masada toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çağrısıyla 600'e yakın kamu kuruluşu ve özel sivil toplum örgütü, vakıflar ve bütün sosyolojiler bir araya geldi, aynı masanın etrafında toplandı. Bugüne kadar birbirine mesafeli olan insanlar birbirlerinin ne kadar iyi insanlar olduklarını anladılar. Bizim bileşenlerimizden biri olan Uçan Süpürge Vakfı en değerli bileşenlerimizden biri. Ankara Kent Konseyi toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi alan tek kent konseyi. Bu açıdan bütün bileşenlerimize teşekkür ediyorum. Ankara'nın kültür sanat aşkını yeniden dirilten Mansur Yavaş'a ve diğer tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" derken, Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç'da şöyle konuştu: "Bizlere katkıda bulunma fırsatı verdiniz. Çok mutlu olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bundan sonra da katkılarımızın devam edeceğini bilmenizi isterim. Herkese teşekkür ederim. "

"ANKARA SANATLA BULUŞACAK"

Bundan sonraki süreçte Ankara'nın sanatla buluşacağını vurgulayan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da törende yaptığı konuşmada, "Bundan sonraki süreçte Ankara sanatla buluşacak. Yaklaşık 2 ay önce Art Ankara Çağdaş Sanat Fuarı'nın açılışını yaptık bu film festivali de ikincisi. Güzel günler bizleri bekliyor. Sinemaya, tiyatroya gitmeyi çok özledik" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin sanata ve sanatçıya verdiği değerin farkında olduklarını ve Başkan Yavaş'ın başlattığı iyilik hareketinin sanata da bulaştığını ifade eden kadın oyuncular ise duygularını şu sözlerle dile getirdiler:

-Nur Sürer-(Oyuncu): "Bu festival benim çok değerli bulduğum bir festival. Bildiğimiz tanıdığımız insanların el attığı bir festival. Kadın sinemacıların sadece filmlerinin yarıştığı bir festival olduğu için çok önemsiyoruz bu festivali. Esasında böyle bir ülkede 24 yıldır emek veriyor olmaları da alkışlanacak bir şey. Mutluyum bu gece ödül alacağım için. Buradan Mansur Başkan'a sevgilerimi iletin kendisinin iyiliklerini takip ediyoruz. "

-Ayça Damgacı-(Oyuncu-Yönetmen): "Ben ve Tümay Göktepe'nin birlikte ilk defa yönetmenlik yaptığımız 'Patrida' adlı filmimiz için buradayız. O kadar heyecanlı ve mutluyum ki. Kadın filmleri festivalinde pandemi nedeniyle kapanmalar sonrası coşkulu bir şekilde burada buluşmaktan çok sevinçliyiz. Uçarak geldik buraya. "

-Ahsen Eroğlu-(Oyuncu): "İlk defa böyle bir topluluk önünde ödül alacağım. Kadınlar olarak her zaman, yeni nesil olarak alttan gelen tüm kadınlarımız için günümüzde şiddet gören ve zorluk yaşayan tüm kadınlar adına onlarla empati kurduğumu hissediyorum. "

-Ayta Sözeri-(Oyuncu-Şarkıcı): "Bu zor günlerde sanatla alakalı etkinlik yapıldığı için tekrar normale dönmüşüz gibi hissettim. Ayrıca ödüllendiriliyor olmam da başka bir heyecan. İlk oyunculuk ödülümü Ankara Film Festivali'nden aldım. Büyük bir oyuncu olan Levent Kırca'nın bir sözü var, 'marifet iltifata tabidir' derdi. Ben de bütün ödülleri iltifat olarak kabul ediyorum. Uçan Süpürge Festivali'nde bulunmaktan ayrıca çok mutluyum. "

Türkiye ve dünyadan katılan 33 ülkenin kadın yönetmenlerinin filmleri, 5-11 Haziran tarihleri arasında CerModern Kapalı Salonu'nda ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Başkentli sanatseverlerle buluşacak.

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni Sanatçı ve Sanatseverleri Buluşturdu

Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Uçan Süpürge, Kent Konseyi, Ankara, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Ödül Töreni Sanatçı ve Sanatseverleri Buluşturdu - Son Dakika


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