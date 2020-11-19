24. Uluslararası İş Forumu

Avrupa Tu¨rk Acenteciler Birligˆi Bas¸kanı Cumhur Sefer, 2020'nin turizm için çok kötü bir yıl olarak geride kaldığını belirterek, "Aşı çalışmaları umut oldu ve pozitif bir enerji verdi. Önümüzdeki seneye daha rahat bakıyoruz. Bu yıl hem Avrupa'da hem Türkiye'de sektörde büyük kayıplar oldu." dedi.

Sefer, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı'nda, "Uluslararası İş Forumu-International Business Forum (IBF)" kapsamında düzenlenen "Turizm" başlıklı oturumda konuştu

Bu yıl turizm sektörü için büyük kayıpların yaşandığına işaret eden Sefer, "Aşı çalışmaları umut oldu ve pozitif bir enerji verdi. Önümüzdeki seneye daha rahat bakıyoruz. Bu yıl hem Avrupa'da hem Türkiye'de sektörde büyük kayıplar oldu. Önümüzdeki yıl için nisan mayıs aylarında sektördeki ilk hareketlilikler başlar." diye konuştu.

Sefer, aşı dağıtıldıkça yaşanacak rahatlamalarla havayolları ve tur operatörlerinin satışlarının başlayacağını ve evde kalmaya alışan insanların sıkıldıkları için önümüzdeki dönemde daha çok tatil yapmak isteyeceklerini belirtti.

Avrupa'dan Türkiye'ye çok fazla yolcu taşındığını aktaran Sefer, "Gurbetçi vatandaşlarımızın start vermesi bile işin önünü açıyor. Bu yıl sezonda Türkiye'deki tesislerde alınan önlemler Avrupa'da hiçbir otelde yoktu. Türkiye, Avrupa için olmazsa olmaz bir turizm destinasyonu. Türkiye'deki otel, tesis ve hizmetlerin Avrupa'da başka yerde örneği yok." diye konuştu

"En çok satan destinasyonumuz Türkiye'dir"

Halalbooking.com Kurucu Ortagˆı ve Operasyondan Sorumlu Yöneticisi (COO) Enver Cebi salgının beklenmedik bir durum olduğunu belirterek, "2021 yılının bu yıldan daha kötü olmamasını bekliyoruz. Geçmiş 10 sene boyu şirket olarak hızlı artış görüyorduk. Bu yılın başında İngiltere'nin en hızla büyüyen şirketlerinden ilan edildik. Kovid-19 ise bir ilk olarak seyahati tamamen bitirdiği için en büyük darbesini turizm sektörüne vurdu." dedi.

Sektörde alternatif planların devreye sokularak devamlılık için çaba sarf edildiğini aktaran Cebi, "Sanal poslar, bankalar her şeyi dengede tutmak gerekiyordu. Kışın yapılan yatırımlara destek olmak iadeleri yapmak lazımdı. Bizim en çok satan destinasyonumuz Türkiye'dir. Paydaşlarımızla da çok yakından çalışıyoruz. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çok hızlı harekete geçmesi otelcilerimize kredi sağlaması bize büyük bir katkı verdi. İngiltere gibi ülkelerde büyük şirketler santrallerini kapatmıştı."yorumunu yaptı.

Cebi, pandemiden sonraki dönem için belirlenecek stratejilerin de çok önemli olduğuna işaret ederek, "İnsanların kapalı kalması bir tatil açlığı oluşturdu. Ağustos ayında rezervasyonlarımız arttı örneğin. Alternatif lokal tesisleri sunarak ağustosta 2019 satışlarını yakaladık. Güvenli projeler üzerinde esnek ödemelerle çalışınca bazı açıkları kapatabildik." ifadelerini kullandı.

MU¨SI·AD Yeni Turizm Kaynakları ve Yatırımları Komitesi Bas¸kanı Muhammet Ali O¨zeken de turizm sektörünün çok kırılgan bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, ülkeler arası politik ilişkiler, kurdaki değişiklikler, mevsimler ve doğa olayları gibi faktörlerden fazlasıyla etkilendiklerini söyledi.

Küresel pazarda turizm sektörünün salgına bağlı olarak çok yüksek oranda küçüldüğünü kaydeden Özeken, sektördeki birçok şirketin de bu dönemde iflas açıkladığını dile getirdi.