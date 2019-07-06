24'üncü Nartlanı Toy Günü Festivali Eskişehir
'de gerçekleştirildi
Karaçay-Malkar Türkleri bir araya geldi
ESKİŞEHİR - Bu yıl 24'üncü düzenlenen Nartlanı Toy Künü etkinliklerinde Türkiye
'de yaşayan Karaçay-Malkar Türkleri bir araya geldi.
Eskişehir Kuzey Kafkas, Karaçay - Balkar
Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Şehri Derya Parkı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları, şiirler ve şarkılar ile devam eden programda her yaştan vatandaş güzel havanın ve etkinliklerin tadını çıkardı. Açılan stantlarla birçok kültürel ürün vatandaşlar ile buluşurken etkinliklere Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü
'nün yanı sıra AK Parti
Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay
, Milliyetçi Hareket Partisi
Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, İl Jandarma
Komutanı Albay İlhan Şen
ve Dernek Başkanı Musa Korkmaz katıldı. Dernek Başkanı Musa Korkmaz etkinliklerde yaptığı konuşmada, "Biz Karaçay Malkar
Türkleri olarak Türkiye'de 135 senedir yaşıyoruz. 135 senedir ülkemizin hükümetine en az yükü olan milletiz. Biz çalışkan ve üretken bir milletiz. Biz halk olmayı bilen, vatanını seven bir milletiz. Onun için buradayız hepimiz. Ülkemizin birlik ve beraberliği için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapacağız. Çocuklarımızı da böyle yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.