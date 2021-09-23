24. ve 25. Dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent BELEN'den Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 22-09-2021 - Son Dakika
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24. ve 25. Dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent BELEN'den Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 22-09-2021

23.09.2021 06:02

24. ve 25. Dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent BELEN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'i makamında ziyaret etti.

24. ve 25. Dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent BELEN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'i makamında ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Milletvekili Bülent BELEN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Tekirdağ'ın en önemli dinamikleri arasında yer aldığını belirterek, Rektör ŞAHİN'e başarılarının devamını diledi.

Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çabalarının yalnız eğitim veren değil, bölgeye katkı sunan bir Üniversite yaratmak için olduğunu belirtti.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum 24. ve 25. Dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent BELEN'den Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 22-09-2021 - Son Dakika


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SON DAKİKA: 24. ve 25. Dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent BELEN'den Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret 22-09-2021 - Son Dakika
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