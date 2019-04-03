24 Yaşında Kazandığı Muhtarlığı 35 Yıldır Sürdürüyor

Afyonkarahisar
'ın Güvenevler Mahallesi muhtarlığını 1984
yılında 24 yaşındayken kazanan 59 yaşındaki Erdal Balıbey yeniden muhtar seçildi.
Afyonkarahisar'ın Güvenevler Mahallesi'nde 4 adayın yarıştığı son muhtarlık seçimi yine 35 yıldır mahallede muhtarlık yapan Balıbey'in zaferi ile sonuçlandı.
6 bin 48 kişinin yaşadığı mahallede 2 bin 769 seçmen oy kullandı.
Oylardan bin 143 kişinin oyunu alan Balıbey, "1984 yılında yapılan mahalli idareler seçimini kazanarak muhtar seçildim. 31 Martta yapılan yerel seçimlerde 8'inci kez muhtar olmak için girdiğim seçimi de kazandım. 35 yıldır muhtarlık yapıyorum. Allah nasip ederse 5 yıl daha mahalleme hizmet edip, bu kutsal ve güzel görevi gençlere bırakmak istiyorum." dedi.
1984 yılında ilk girdiği seçimde 3 kişinin muhtarlık yarışına girdiğini anlatan Balıbey, son seçimde ise 5 kişinin yarıştığını dile getirdi.
- Artık istediğimiz saygıyı görüyoruz
Muhtarlık mesleğinin 35 yıl içinde çok değiştiğinden söz eden Muhtar Balıbey, son yıllarda verilen özlük haklarıyla muhtarlığın ilgi gördüğünü söyledi.
Balıbey, ilk muhtar seçildiğinde 3 lira para aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Devlet bize o zaman 3 lira para veriyordu. Parayı mahalli idarelerden alırdık. Sonraki ay gittiğimizde parayı almaya, ne çabuk bitirdiniz derlerdi. Gidin 2-3 ay sonra gelin diye gönderirlerdi. Belki aylarca yıllarca hiç ücret almadan yapılıyordu o zamanlan bu işleri. Ama şu anda o kadar cazip hale geldi ki muhtarlık. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bizlere çok büyük imkanlar sağladı. Haklarımıza çok büyük katkılar sağladı.
Eskiden bir devlet dairesine gittiğimiz zaman, hiç kimse bizi muhatap almazlardı. Şimdi ise gittiğimiz resmi kurumlar dahil her yerde arzu ettiğimiz saygıyı görüyoruz. Bunda katkısı olanlara, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Allah devlete zeval vermesin. Şimdi bin 910 lira para alıyoruz. Emekli değil veya sosyal güvenceniz yok ise devlet 860 lira sigorta ücreti ödüyor. Devlet silah taşıma belgesi verdi."
- Mahalleye ilkokul istiyoruz
Balıbey, mahallenin isteklerini ise şu sözlerle aktardı:
"Bunlardan ilki Örnekevler, Güvenevler ve Cumhuriyet Mahallesi
'nin kullandığı mevcut sağlık ocağımıza uzman bir aile hekimi istiyoruz. 6 tane aile hekimimiz var ama uzman hekim olmadığı için mahalle sakinleri özel hastanelere ya da uzakta olan devlet hastanesine raporlu ilaçlarını yazdırmak için gidiyor. Gitmek zorunda kalıyorlar. Bunun yanında birde ilkokul istiyoruz.
İlkokul çağındaki öğrencilerimiz, okula örnek evler mahallesinde bulunan Kocatepe
ilkokuluna gidiyor. Ama buraya ulaşmak için araç yoğunluğunun yüksek olduğu Kocatepe Caddesi'nden geçmek zorunda kalıyorlar. Mahallede bulunan Çıraklık eğitim merkezinin başka bir yere taşınarak buranın ilkokul olarak hizmete açılması yönünde taleplerimiz var. Birde bu okul olana kadar ana cadde üzerine trafik ışığı istiyoruz. Öğrencilerimiz tehlikeli bir yoldan geçiyorlar."
- Gelenler muhtar olduğuna inanmamış
Muhtarlık hayatı boyunca ilk seçildiği yıl yaşadığı bir anısını unutamadığını belirten Balıbey, o günü şöyle anlattı:
"İlk muhtar seçildiğimde günlerde bir gün evde otururken biri geldi eve. O zaman muhtarlık yeri falan yoktu, evden götürüyordum işleri. O zamanlarda ikamet belgesi muhtarlardan temin ediliyordu. Buna benzer belgelerde muhtarlardan alınırdı. Ben açtım kapıyı baban nerde bana belge lazım dedi birisi. Babam yok dedim. Ne zaman gelecek dedi. Bende gelmeyecek dedim. Babam 1978 yılında vefat etmişti. Ama benim işim kalır, yetişmez o zaman diye yakındı. Ben imzalarım dedim. Olmaz muhtar lazım dedi. Ben de dedim ki, muhtar benim, ben sizin evrakınızı hazırlarım dedim. Adam sonra kusura bakmayın ben sizin babanız muhtar sandım. Genç
biri görünce muhtar olabileceğinizi düşünemedim. Aklımızda muhtar yaşlı biri olarak kalmış dedi. Ben o zamanlar Türkiye
'nin en genç muhtarlarından biriydim. 24 yaşında muhtar seçildim."