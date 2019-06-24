24 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın intihar etti
1 saat önce
24 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın intihar ettiMUŞ - Muş'un Bulanık ilçesinde 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Latife Tipi, Alparslan 1 Baraj Gölü'ne atlayarak yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:55 Kaynak: İHA
24 yaşındaki 2 çocuk annesi kadın intihar etti
MUŞ - Muş
'un Bulanık
ilçesinde 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Latife Tipi, Alparslan 1 Baraj Gölü'ne atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, öğle vakti Erentepe
beldesi yakınındaki Alparslan 1 Baraj Gölü'nde meydana geldi. Alparslan 1 Baraj Gölü yakınlarında dolaşanlar bir kişinin baraj gölüne atladığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine baraja gelen jandarma ekibini çağırdığı dalgıç polisler suda arama çalışması başlattı. Dalgıç polisler, 15 dakikalık çalışmanın ardından Latife Tipi'nin cesedini sudan çıkardı. Tipi'nin cansız bedeni sudan çıkarılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Tipi'nin cesedi, otopsi için morga gönderilirken, intihara ilişkin soruşturma başlatıldı.
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