Son Dakika Haberleri: 24 Yaşındaki Adam İntihar Etti

24 Yaşındaki Adam İntihar Etti

1 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 24 yaşındaki adam inşaattan atlayarak hayatına son verdi.

24 Yaşındaki Adam İntihar Etti, System.String[]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 24 yaşındaki adam inşaattan atlayarak hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Keykubat mahallesinde bulunan bir inşaatın bahçesinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, cesedin M.B.'ye (24) ait olduğunu belirledi. İncelemelerin tamamlanmasıyla inşaattan atlayarak intihar ettiği belirlenen M.B.'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:32 Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa
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