24 Yaşındaki Adam İntihar Etti
1 saat önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 24 yaşındaki adam inşaattan atlayarak hayatına son verdi.
Kayseri
'nin Melikgazi
ilçesinde 24 yaşındaki adam inşaattan atlayarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Keykubat mahallesinde bulunan bir inşaatın bahçesinde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, cesedin M.B.'ye (24) ait olduğunu belirledi. İncelemelerin tamamlanmasıyla inşaattan atlayarak intihar ettiği belirlenen M.B.'nin cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:32 Kaynak: İHA
Kar Kalınlığının 3 Metreye Ulaştığı Tunceli Ovacık'ta, Binalar Görünmez Hale Geldi
Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi
Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı
Gerdek Gecesi Eşinden Dayak Yiyen Merve Öğretmen, Hikayesiyle Kan Dondurdu