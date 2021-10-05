24 yaşındaki genç, 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından Muhammet Emin G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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