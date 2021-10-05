24 yaşındaki genç, 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı - Son Dakika

Dün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde aracından malzeme indiren Muhammet Emin G. ile sokaktan geçen 3 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Emin G., aracından aldığı pompalı tüfekle 3 kişiyi kovalayıp ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken, Muhammet Emin G. bölgeden uzaklaştı.
Şüpheli pompalı tüfekle 3 kişiyi kovaladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından Muhammet Emin G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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