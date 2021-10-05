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24 yaşındaki genç, 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı - Son Dakika

24 yaşındaki genç, 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı

05.10.2021 15:07

Bursa'da 24 yaşındaki Muhammet Emin G. tartıştığı 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde aracından malzeme indiren Muhammet Emin G. ile sokaktan geçen 3 kişi arasında tartışma çıktı.

POMPALI İLE 3 KİŞİYİ KOVALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Emin G., aracından aldığı pompalı tüfekle 3 kişiyi kovalayıp ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken, Muhammet Emin G. bölgeden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Şüpheli pompalı tüfekle 3 kişiyi kovaladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından Muhammet Emin G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

24 yaşındaki genç, 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı

Osmangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 24 yaşındaki genç, 3 kişiyi pompalı tüfekle kovalayıp ateş açtı - Son Dakika


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