24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı - Son Dakika
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24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı

04.03.2022 23:07

Malatya'da 24 yaşındaki genç, yalnız yaşadığı apartmanın ikinci katındaki evinde doğalgaz borusuna iple asılı halde ölü bulundu. Hayatını kaybeden Muhammet Ümit Bayrak'ın kaleme aldığı belirtilen bir de mektup bulundu.

Battalgazi ilçesinde Muhammet Ümit Bayrak (24), iki gün önce çalıştığı işyerinden izin alarak Evliyaoğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki ikametine geldi. Bir süre sonra Bayrak'tan haber alamayan arkadaşları polis ekiplerinden yardım istedi.

24 yaşındaki evinde doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

DOĞAL GAZ BORUSUNA İPLE ASILI HALDE BULUNDU

İkamete giden ekipler Muhammet Ümit Bayrak'ı salonda doğalgaz borusuna iple asılı halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, salonda Muhammet Ümit Bayrak'ın kaleme aldığı belirtilen bir de mektup bulundu.

24 yaşındaki evinde doğal gaz borusuna asılı halde bulundu

İNCELEME BAŞLATILDI

Dört yaşında iken annesini kaybeden babasının il dışında yaşadığı öğrenilen Muhammet Ümit Bayrak'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekiplerince ilk bulgulara göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

24 yaşındaki evinde doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 24 yaşındaki genç, doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu! Kaleme aldığı mektup incelemeye alındı - Son Dakika
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