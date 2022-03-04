24 yaşındaki genç doğalgaz borusuna asılı halde bulundu - Son Dakika
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24 yaşındaki genç doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

04.03.2022 22:51

24 yaşındaki genç doğalgaz borusuna asılı halde bulundu Malatya'da 24 yaşındaki genç yalnız yaşadığı evde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

24 yaşındaki genç doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

MALATYA - Malatya'da 24 yaşındaki genç yalnız yaşadığı evde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

Olay, 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Ümit Bayrak iki gün önce çalıştığı işyerinden izin alarak Evliyaoğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katındaki ikametine geldi. Bir süre sonra Bayrak'tan haber alamayan arkadaşları polis ekiplerinden yardım istedi. İkamete giden ekipler Muhammet Ümit Bayrak'ı salonda doğalgaz borusuna iple asılı halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlenirken, salonda Muhammet Ümit Bayrak'ın kaleme aldığı belirtilen bir de mektup bulundu.

Dört yaşında iken annesini kaybeden babasının il dışında yaşadığı öğrenilen Muhammet Ümit Bayrak'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekiplerince ilk bulgulara göre intihar olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

24 yaşındaki genç doğalgaz borusuna asılı halde bulundu
24 yaşındaki genç doğalgaz borusuna asılı halde bulundu
24 yaşındaki genç doğalgaz borusuna asılı halde bulundu

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Doğalgaz, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 24 yaşındaki genç doğalgaz borusuna asılı halde bulundu - Son Dakika


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