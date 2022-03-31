24 yaşındaki genç evinde iple asılı halde ölü bulundu - Son Dakika

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24 yaşındaki genç evinde iple asılı halde ölü bulundu

MALATYA Malatya'da 24 yaşındaki bir genç evinde iple asılı halde ölü bulundu. Gencin sır ölümü yapılacak olan otopsinin ardından gün yüzüne çıkacak.

Olay, 12.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Halfettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, babasına ait Mektep sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanı son katında yalnız yaşayan 24 yaşındaki Fatih Aslan'dan bir süre haber alamayan kardeşi, gencin yaşadığı daire çıktı. Fatih Aslan'ı soba bacasının boşluğuna iple asılı halde bulan şahıs, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Fatih Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınlarının bir miktar borcu bulunan gencin bir grup tarafından bir süredir tehdit edildiğini ve tehditler nedeniyle 15 gün akrabalarında kaldığını ileri sürerken, Fatih Aslan'ın cenazesi cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin ikamette yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.