Son Dakika Haberleri: 24 Yaşındaki Genç Feci Kazada Hayatını Kaybetti

24 Yaşındaki Genç Feci Kazada Hayatını Kaybetti

1 saat önce

KAYSERİ (İHA) – Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 24 yaşındaki bir genç geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

24 Yaşındaki Genç Feci Kazada Hayatını Kaybetti, System.String[]
KAYSERİ (İHA) – Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 24 yaşındaki bir genç geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Erkilet Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 Z 1979 plakalı otomobil ile evinden ayrılan F.Ç. (24), Ankara yolu üzerinde bariyerlere çaparak karşı yola geçti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, 112 Acil yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan F.Ç., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaparken, yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:03 Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa
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