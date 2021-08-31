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24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı - Son Dakika

24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı

31.08.2021 12:04

Sivas'ta arıcılık yapan ve "Arılara fısıldayan adam" olarak biline 24 yaşındaki genç, herkesin yüreklerini ağızlara getirdi. Gencin koruyucu elbise giymeden daldığı video ise yüzlerce kez izlendi. Yaptıklarıyla ağızları açık bırakan 24 yaşındaki genç, "Kendimi bildim bileli arıların içindeyim, bu bizim aile mesleğimiz" dedi.

Ordu'dan Sivas'a dedesiyle birlikte arıcılık yapmaya gelen Tuğrul Akgün'ün (24) arılarıyla olan yakın ilişkisi görenleri şaşırtıyor. Akgün, arılara hiçbir koruyucu elbise giymeden yaklaşabiliyor. 'Arılara fısıldayan adam' olarak da anılan genç arıcı, son çektiği video ile de izleyenleri oldukça şaşırttı.

KORUYUCU ELBİSE GİYMEDEN ARILARIN ARASINA DALDI

Akgün, koruyucu elbise giymeden yüzlerce arının içine girdi, o anları ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Genç arıcı, çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Video yüzlerce kez izlenirken oldukça da beğeni aldı.

'Arılara fısıldayan adam' olarak anılan 24 yaşındaki genç, korucuyu kıyafet olmadan kovanların arasına daldı

"AİLEM 40 YILDIR BU MESLEĞİN İÇİNDE"

Arıcı Tuğrul Akgün, kendini bildi bileli arıların içerisinde olduğunu belirterek, "2021 yılının son ballarını almak için arılarımızı açtık. Arılar gördüğünüz gibi sakin ve uysal. Herhangi bir parfüm kokusu olmadığı sürece size saldırmazlar kolay kolay. Sakinleştirmek içinde duman kullanabiliriz. Ben kendimi bildim bileli arıların içerisindeyim. Ailem 40 yıldır bu mesleğin içinde. Bu cesaret işi şu an birkaç tane dolanıyor etrafımda. Sokabiliyor alıştık, böyle dolaşıyoruz" dedi.

'Arılara fısıldayan adam' olarak anılan 24 yaşındaki genç, korucuyu kıyafet olmadan kovanların arasına daldı

VÜCUTLARI ARI SOKMASINA ALIŞKIN

Akgün, hiçbir koruyucu elbise giymeden yüzlerce arının içerisinde girdiği anın videosunu sosyal medya hesabından paylaştığını ifade ederek, "Arılar sokuyor tabi soksa da bize hissiyat vermiyor. Alışmış artık vücudumuz. Şu an şu vaziyette bile arının içerisinde olmak insanlar tarafından ilginç karşılanabiliyor. Onun haricinde ben çıplak elle arıları da tutabiliyorum. Şaşıranlar oluyor tabi. Sosyal medyaya attığım bir video baya ilgi çekti. Atletle arıların içerisindeydim. Arılara korkusuzca yaklaşırsanız onlara zarar verecek bir hamlede bulunmazsanız size kolay kolay bir şey yapmazlar. Bunda orada göstermiş oldum baya ilgi çekti" diye konuştu.

24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı

Sivas, Medya, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı - Son Dakika


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