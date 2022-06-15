Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve olay yerine gelen cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Tunç'un cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü tanıklarına göre telefonla konuşup kulağında kulaklık bulunan Tunç, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri çevresinde bulunan meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak şerit çekti. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrollerde Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Karabük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.