24 yaşındaki Raziye'yi sokak ortasında katleden sanıktan kan donduran sözler: Aileye başsağlığı diliyorum - Son Dakika
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24 yaşındaki Raziye'yi sokak ortasında katleden sanıktan kan donduran sözler: Aileye başsağlığı diliyorum

31.05.2022 14:48

Mersin'de sokak ortasında tabancayla vurarak 24 yaşındaki Raziye Oskay'ı katleden sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık sözlü olarak ifade vermeyeceğini söylerken, aileye 'başsağlığı dilemesi' kan dondurdu. Annenin sözleri ise mahkemeyi izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Barış Can U. SEGBİS ile katılırken, genç kızın annesi Fatma İsmet Oskay, babası Murat Oskay, kız kardeşi, taraf avukatları ile Oskay ailesinin yakınları, kadın dernekleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Duruşmada sözlü olarak savunma yapmayacağını söyleyen sanık Barış Can U., "Ben olaydan dolayı psikolojik sıkıntı yaşıyorum. Yazılı savunma yapacağım. Diyeceğim bir şey yok. Aileye başsağlığı diliyorum" dedi.

"11 YILDIR KIZIMI SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU"

Baba Murat Oskay ise 11 yıldır kızının sürekli tehdit aldığını vurgulayarak, "11 yıldır kızım hep içine kapanık bir şekilde yaşadı. Kızımı hep korkutarak, tehdit ederek sindirmeye çalıştı. Kızımı daha önce İzmir'e kaçırdı. Evimize silahla saldırdı. Bir dönem uzaklaştırma kararları alındı ama yine de kızımı rahat bırakmadı. En son kızımı öldürdü. En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

ANNENİN "KIZIM KURTULDUN" SÖZLERİ İZLEYENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Anne Fatma İsmet Oskay ise sanığın kızını hiçbir zaman rahat bırakmadığının altını çizerek, "Kızım yıllardır hep bu şahsın korkusuyla yaşadı. Sürekli kızımı tehdit etti. Biz bu caniden çok çektik. Benim yavrum zaten yaşarken öldü. Ben anne olarak öldüğü anda kızımın yanına gittiğimde 'kızım kurtuldun' dedim. Düşünün artık öyle bir noktaya gelmiştik, bir anne bunu nasıl söyler. Zaten kızım öldürüleceğini biliyordu. Ölmeden önce 17 gün önce mezarı ziyarete gittik. Orada 'anne yakında ben de buraya geleceğim' dedi. 17 gün sonra kızım öldürüldü. Ben kızıma 24 sene emek ettim. Saçının teline zarar gelmesin diye yıllarca uğraştım. Biri çıktı geldi ve işine giden kızımı evimizin önünde 11 kurşun sıkarak, katletti. Kızımın öldüğünü duyunca dünyam yıkıldı. Bu şahsın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Taraf avukatları ile tanıkları da dinleyen mahkemeye heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'nde 10 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen olayda, sabah erken saatte işe gitmek için evden çıkan Raziye Oskay'ın yolunu kesen eski nişanlısı Barış Can U., çıkan tartışma sonrası Raziye'ye birçok kez ateş ederek ağır yaralamış, genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan zanlı ise polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alınmış, yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Dünya Bocce Şampiyonası Toroslar'da yapılacak Dünya Bocce Şampiyonası Toroslar'da yapılacak Raziye'yi öldüren eski nişanlısından duruşmada tepki çeken başsağlığı Raziye'yi öldüren eski nişanlısından duruşmada tepki çeken başsağlığı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 24 yaşındaki Raziye'yi sokak ortasında katleden sanıktan kan donduran sözler: Aileye başsağlığı diliyorum - Son Dakika


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