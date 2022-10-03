24 YAŞINDAKİ SONER'İ ÖLDÜREN SANIĞA MÜEBBET VE 2 YIL 6 AY HAPİS

EYÜPSULTAN'DA 2020 yılında sevgilisi ile yolda yürürken silahlı saldırıda Soner Söyü'nün öldürülmesine ilişkin biri firari 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Okan İrgi'ye 2 suçtan müebbet hapis ve 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken diğer sanık Ali Tilaver için ise beraat kararı verdi. Mahkeme, firari Abdullah Tek'in dosyasının ayırdı.

İstanbul 21 Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Okan İrgi cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Ali Tilaver ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Hatice Boz ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaasında Okan İrgi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme", "Silahla kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah taşıma ve mermi bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savcı, diğer sanık Ali Tilaver için ise "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını, karar kesinleştiğinde Tilaver'in tutuklanmasını talep etti. Mütalaada, firari sanık Abdullah Tek'in dosyasının ayrılmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep edildi.

"BENİM DİĞER SANIKLARLA BİR ARADA OLMADIĞIM DA ORTADADIR"Ali Tilaver savunmasında suçlamaları ve mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Ben doğduğumdan beri aynı mahallede yaşamaktayım. Benim diğer sanıklarla bir arada olmadığım da ortadadır. HTS kaydım ayrı bir noktadan sinyal vermektedir. Beraatimi talep ediyorum" dedi.Mütalaaya karşı savunma yapan Okan İrgi, "Ben yapmadığım bir olaydan dolayı cezaevinde yatıyorum. Suçsuzum, mahkemenin takdirine bırakıyorum. Beraatımı ve tahliyemi isterim" dedi.

BİR SANIĞA MÜEBBET VE 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASIMahkeme heyeti, tutuklu sanık Okan İrgi'ye "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, İrgi'nin cezasında iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, Okan İrgi'nin Yağmur Ç.'ye karşı "Silahla kasten yaralama" suçundan ise cezasında iyi hal indirimi yaparak 2 yıl 6 ay hapis cezasına karar vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.Mahkeme heyeti, Ali Tilaver hakkında "Tasarlayrak kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlarını işlediğine yönelik sabit ve kesin delil olmadığından ayrı ayrı beraatine karar verdi. Heyet, Tilaver hakkında kararın kesinleşmesine kadar yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi. Mahkeme, firari sanık Abdullah Tek'in ise savunmasının alınmamış olmasından dolayı dosyasının ayrılmasına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Soner Söyü ile halen firari olan Abdullah Tek arasından husumet bulunduğu anlatıldı. 2020 yılında meydana gelen olayda maktul Söyü kız arkadaşı Yağmur Ç. ile sokak üzerinde bir akrabasını beklediği ve o sırada şüpheli Abdullah Tek'e ait olan araba ile Okan İrgi ve Ali Tilaver'in Söyü ve kız arkadaşını takip ettiği anlatıldı. İddianamede, bir süre sonra Ali Tilaver'in aracı çalışır vaziyette sokak başında beklediği, o sırada Abdullah Tek ve Okan İrgi'nin maktul ve arkadaşının yanı yaklaştığı ifade edildi. Şüpheliler Tek ve İrgi, yanlarında getirdiği silahlarla Soner Söyü ve kız arkadaşı Yağmur Ç.'nin üzerine ateş ettiği anlatılan iddianamede, silahlı saldırıyı yapan şüphelilerin ardından plan çerçevesinde Tilaver'in çalışır vaziyette sokağın başında beklettği arabaya binerek olay yerinden kaçtıkları anlatıldı. İddianamede, şüphelilerin anlatıldığı gibi olayı tasarlayarak gerçekleştirdiği vurgulandı. İddianame, firari şüpheli Abdullah Tek ve Okan İrgi'nin Tasarlayarak kasten öldürme ve Silahla kasten yaralama suçlarından, şüpheli Ali Tilaver'in ise Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme ve Silahla kasten yaralamaya yardım etme suçundan hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyordu.

- İstanbul