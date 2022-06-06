24 yıl aranması olan hükümlü bekçilerden kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

24 yıl aranması olan hükümlü bekçilerden kaçamadı

06.06.2022 11:49
24 yıl aranması olan hükümlü bekçilerden kaçamadı

Denizli'de 7 ayrı dosyadan 24 yıl aranması olan hükümlü, dikkatleri sayesinde kendisini fark eden mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Denizli'de 7 ayrı dosyadan 24 yıl aranması olan hükümlü, dikkatleri sayesinde kendisini fark eden mahalle ve çarşı bekçileri tarafından yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri, şüphelendikleri Cengiz D.'yi (42) durdurmak istedi. Bekçileri görür görmez kaçmaya başlayan Cengiz D., koşturmaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Cengiz D.'nin GBT'sini sorgulayan bekçiler, şüphelinin 7 ayrı dosyadan 24 yıl aranması olduğunu öğrendi. Bekçilerin dikkati sayesinde yakalanan hükümlü işlemleri için gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mahalle ve çarşı bekçilerinin dikkatli ve hassas çalışması büyük takdir topladı. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Apartta ölü bulunan yabancı uyruklu kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı Apartta ölü bulunan yabancı uyruklu kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı Otomobil ve çekici çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı
Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 24 yıl aranması olan hükümlü bekçilerden kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:13 Otobüste elbiseli kadının bacaklarını çekerken yakalanan sapıktan "Mühendisim ben, iki çocuğum var" savunması!
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
11:48 Türkiye'de en çok kupası olan teknik direktörler kimler? İşte sıralama
11:29 Stefan Kuntz'dan milli futbolculara "beslenmenize dikkat edin" mesajı! Beslenme uzmanının kitabını hediye etti
11:27 Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL 16,58 seviyelerinde işlem görüyor!
11:25 Pakistan'da şaşkına çeviren olay! Alev alev yanan binayı söndürmek için ezan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 12:46:13. #1.12#
SON DAKİKA: 24 yıl aranması olan hükümlü bekçilerden kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement