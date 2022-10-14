24 yıl cezası olan şahıs, yemek yediği restoranda yakalandı - Son Dakika
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24 yıl cezası olan şahıs, yemek yediği restoranda yakalandı

14.10.2022 12:07
24 yıl cezası olan şahıs, yemek yediği restoranda yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde farklı suçlardan 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, yemek yediği restoranda yakalandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde farklı suçlardan 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, yemek yediği restoranda yakalandı.

Olay, Serik'in Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önce işlediği yağma, hırsızlık, mala zarar verme suçlarından 2 yıldır aranan ve 24 yıl hapis cezası bulunan Kemal Ö.'nün bir restoranda oluğu ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından restoranda yemek yerken yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 24 yıl cezası olan şahıs, yemek yediği restoranda yakalandı - Son Dakika

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