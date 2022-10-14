Olay, Serik'in Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; daha önce işlediği yağma, hırsızlık, mala zarar verme suçlarından 2 yıldır aranan ve 24 yıl hapis cezası bulunan Kemal Ö.'nün bir restoranda oluğu ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 24 yıl cezası olan şahıs, yemek yediği restoranda yakalandı - Son Dakika

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