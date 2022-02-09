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Göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

09.02.2022 16:07

Sakarya'da göçmen kaçakçılığı ve 10 farklı suçtan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

Sakarya'da göçmen kaçakçılığı ve 10 farklı suçtan hakkında 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçuna karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Erenler ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık gibi 11 ayrı suçtan 24 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.S'yi (48) gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Göçmen, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göçmen kaçakçılığı suçundan hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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