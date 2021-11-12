24 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN FİRARİ YAKALANDI - Son Dakika

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1997 yılında Aydın 'da işlediği bir cinayet nedeniyle yargılandığı davada 'Kasten adam öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezası alan Bülent Karakaş'ın ilçeye geldiği bilgisine ulaştı. Ekipler düzenlediği operasyonda ilçe kırsalında Karakaş'ı kaçmaya çalışırken yakaladı. Gözaltına alınan Karakaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından Siverek Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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