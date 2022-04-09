24 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ZANLI KADIKÖY'DE YAKALANDI - Son Dakika
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24 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ZANLI KADIKÖY'DE YAKALANDI

09.04.2022 10:23
24 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ZANLI KADIKÖY'DE YAKALANDI

MERSİN'de 2011 yılında silahlı gasp suçundan yargılanan ve 24 yıl hapis cezası kesinleşen Cabbar E.(59) Kadıköy'de yakalandı.

MERSİN'de 2011 yılında silahlı gasp suçundan yargılanan ve 24 yıl hapis cezası kesinleşen Cabbar E.(59) Kadıköy'de yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında 24 yıl hapis cezası kesinleşen Cabbar E.'nin Kadıköy'de saklandığını tespit etti. Yapılan takibin ardından şüphelinin kaldığı adres belirlendi. Polis yaptığı operasyonda Cabbar E.'yi gözaltına aldı. Zanlının işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Zanlının 2011 yılında Mersin'de silahlı gasp olayı gerçekleştirdiği tutuksuz yargılandığı dönemde hakkında verilen 24 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiği tespit edildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Cabbar E. adliyeye sevk edildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 24 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ZANLI KADIKÖY'DE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 24 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN ZANLI KADIKÖY'DE YAKALANDI - Son Dakika
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