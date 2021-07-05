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24 yıl sonra inşaatı tamamlanan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi törenle açıldı - Son Dakika

24 yıl sonra inşaatı tamamlanan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi törenle açıldı

05.07.2021 20:52
24 yıl sonra inşaatı tamamlanan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi törenle açıldı, System.String[]

Isparta'da 24 yıl sonra inşaatı tamamlanan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) düzenlenen törenle hizmete girdi.

Isparta'da 24 yıl sonra inşaatı tamamlanan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) düzenlenen törenle hizmete girdi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Ticaret ve Kültür Merkezi'nin konferans salonunda yaptığı konuşmada, 1997 yılında başlayan bir projeyi bugün sonlandırmanın Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve ekibine nasip olduğunu söyledi.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) ve tüm çalışanlara, emeği geçen herkese teşekkür eden Bilgiç, devlette devamlılığın esas olduğunu, yarım kalan bütün projelerin tamamlanması gerektiğini aktardı.

Bilgiç, ITKM'nin tamamlanmış olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "İnşallah diğer kalan projeleri de tamamlayarak Ispartalıların hizmetine açacağız. Hayırlı olsun." dedi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da Isparta'nın yaklaşık 25 yıllık kangren olan yarasına merhem ve çözümün bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

TMSF kayyumu ile yönetilen tüm şirketler gibi buradaki şirkete de milli servet gözüyle baktıklarını vurgulayan Gülal, "Geldik burada hakikaten facia halinde çürümeye yüz tutmuş bir inşaat ama dedik durmak yok yola devam ve biz buraya bir çözüm üreteceğiz." ifadesini kullandı.

Gülal, çözüme alandaki camiden başladıklarına değinerek 2019'un Kadir Gecesi'nde ilk etapta camiyi tamamlayarak açtıklarını aktardı.

"Gençlerinin aşkları sonsuza kadar sürsün ama kendilerine yeni slogan bulmaları lazım"

Projenin finansman sorununu çözerek çalışmaya başladıklarını anlatan Gülal, şöyle konuştu:

"Baktık ki burası Isparta'da artık bir kara mizah konusu olmuş. Çalışmaları başlattığımızda dediler ki Isparta'nın gençleri arabalarının arkasında 'Aşkımız ITKM inşaatı gibi olsun, hiç bitmesin.' yazıyorlar. Biz de 'Isparta'nın gençlerinin aşkları sonsuza kadar sürsün ama kendilerine yeni slogan bulmaları lazım çünkü biz burayı tamamlayacağız' dedik. Bugün büyük bir gururla ifade ediyorum ki ITKM inşaatı ve Isparta Meydan AVM tamamlanmıştır, Isparta'mıza hayırlı uğurlu olsun."

Törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Recep Özel ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri kültür merkezi inşaatında çalışan bir gencin nikah törenine katılarak şahitlik yaptı.

Şükrü Başdeğirmen, Ticaret, Isparta, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24 yıl sonra inşaatı tamamlanan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi törenle açıldı - Son Dakika


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