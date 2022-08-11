24 yıl sonra Yüksekova'ya gelen aşiret liderini karşılamak için metrelerce kuyruk oluşturdular

Herki Aşireti Lideri Herkioğlu'nu karşılamak için gelenler bir kilometrelik kuyruk oluşturdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 24 yıl sonra gelen Herki Aşireti Lideri Cevher Herkioğlu coşkulu bir şekilde karşılanırken, gelen aşiret mensuplarının oluşturduğu kuyruk ise bir kilometreyi buldu.

Yüksekova, Şemdinli, Irak ve İran, Azerbaycan ve Suriye'de mensupları olan Herki Aşireti'nin Lideri Cevher Herkioğlu, 24 yıl aradan sonra Yüksekova ve Şemdinli ilçelerini ziyaret etmek için bölgeye geldi. Van'dan karayolu ile Yüksekova ilçesine gelen Herkioğlu, ilçede yaşayan aşiret mensupları tarafından coşkuyla karşılandı. Bir kilometreyi bulan kuyrukta bekleyen aşiret mensuplarıyla tek tek tokalaşan Herkioğlu, daha sonra konvoy şeklinde Şemdinli ilçesine geçti. Herkioğlu'nun Şemdinli'de bir haftalık ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrılması bekleniyor.

24 yıl aradan sonra Herkioğlu'nun yaptığı ziyaretten duydukları mutluluğu belirten Herki Aşireti'nin kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, "Cevher Herkioğlu 24 aradan sonra Yüksekova ve Şemdinli'yi ziyaret etmek için geldi. Herki Aşireti, milyonları geçiyor. Çünkü Azerbaycan, Suriye, Irak, İran ve Türkiye'nin farklı illerinde yaşamaktalar. Bugün aşiret liderimiz karayolu ile Yüksekova'ya geldi. Burada bir kilometre kuyruğu geçen vatandaşlarımız tarafından karşılandı. Tüm programlarına rağmen Cevher Ağa bizleri ziyaret etmek için geldi. Hepimiz çok mutluyuz çünkü onu aramızda gördük. Şemdinli'de yapacağı ziyaretler sonrası tekrar bölgeden ayrılacak. Allah birliğimizi bozmasın diyelim. Cevher Herkioğlu'na bölgede yaşayan Herki Aşireti mensupları adına teşekkür ediyorum" dedi.