24 yılda iki kez kör olmaktan kurtuldu

Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki otizmli Mert, 23 günlük bebekken yapılan kornea nakli ile görmeye başladı. Yıllar sonra sağ gözünde tekrar görme kaybı oluşan Mert, ilk ameliyatını yapan doktor ile tekrar buluştu ve yeniden ışığa kavuştu.

Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Mert Aznevi doğduğunda gözlerini karanlığa açtı. Henüz 23 günlük bebekken Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet İçağasıoğlu ile tanışan Mert, her iki gözüne yapılan kornea nakli ile görmeye başladı. Yıllar sonra tekrar sağ gözünde görme kaybı şikayetiyle doktoru Ahmet İçağasıoğlu ile İstanbul'da VM Medical Park Pendik Hastanesi'nde buluşan Mert'e retina yırtılması (retina dekolmanı) ve buna bağlı olarak yaşanan görme kaybı teşhisi konuldu. Mert geçirdiği başarılı bir operasyonla yeniden görmeye başladı.

"BİSİKLETE BİNMEK İÇİN HEYECANLANIYOR"

Mert'in kısa bir süre önce günlük aktivitelerinde zorladığını fark ettiklerini söyleyen baba Esat Aznevi, "Mert'i hemen Antalya'da bir hastaneye götürdük. Orada retina dekolmanı tanısı ile acil operasyon önerdiklerini belirttiler. Sonrasında 24 sene önce göz naklini gerçekleştiren Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ahmet İçağasıoğlu'na ulaştık. Doktor İçağasıoğlu, Mert'i bir kez daha ışığa kavuşturdu. Kendisine ve diğer hekimlere çok teşekkür ediyoruz. Mert eskisi gibi bisiklete bineceği için çok heyecanlı" dedi.

"GÖZÜNE 3 AYLIK SİLİKON BİR YAPI KOYDUK"

Sağ gözün sinir hücrelerinin olduğu retina tabakasında su toplanarak retina yırtığı oluşturduğunu söyleyen Op. Dr. Ahmet İçağasıoğlu şöyle konuştu:

"Bu durum genellikle bir travmayı takiben, nadiren kendiliğinden gelişebilir. Böyle bir durumda görme oldukça süratli bir şekilde kaybolur. Görme merkezi kapanmadan hızlı operasyon şarttır. Mert'in rahatsızlığı oldukça hızlı ilerlemiş. Retina konusunda uzman Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Altun ve Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özay ile birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özay 1995'de Mert'i göz nakli operasyonunda uyutan anestezi ekibindeydi. Bu operasyonda da genel anesteziyi yine o verdi. Mert'in gözüne 3 ay sonra alınmak üzere silikon yapı konuldu. Mert için 1 senelik bir takip sürecimiz olacak."