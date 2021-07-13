24 YILDIR KAYIP ENGELLİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 1997 yılında kaybolan fiziksel engelli İbrahim Karakuş'un kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan aileden 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca bölgelerinde halk tarafından tanınan ve sevilen evli ve 1 çocuk babası olan fiziksel engelli İbrahim Karakuş (29), 1997 yılının nisan ayında kayboldu. Polise kayıp başvurusunda bulunan Karakuş ailesi, yıllarca oğullarını aradı. Ancak sonuç alamadı. İbrahim Karakuş'un o tarihte öldürüldüğünü değerlendiren Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen aylarda dosyayı tekrar açarak araştırmaya başladı.

Kayıp İbrahim Karakuş'un en son görüldüğü yer ve kişileri belirleyen ekipler, Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarla Karakuş'un eşi Ç.K. (46), baldızı G.G. (43) ve kayınbiraderi O.G. (41) ve baldızının o dönemde eşi olan E.A.'yı (48) gözaltına aldı. İfadeleri alınan aile üyeleri, İbrahim Karakuş'un o tarihte Gebze'deki Eskihisar Kalesi yakınlarında O.G. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğü ve gömüldüğünü söyledi. İfadelerde, Karakuş'un yanındaki gümüş kemerin de O.G. tarafından İstanbul Kapalıçarşı'da satıldığı ortaya çıktı.

İfadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenilen aile üyeleri, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Karakuş'un cesedi ise, Eskihisar Kalesi'nde 1997 yılından bu yana yapılan restorasyon çalışmaları ve kale çevresindeki yeni yapılaşmalardan dolayı bulunamadı.