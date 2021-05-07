24 yıldır maket otobüs biriktiriyor - Son Dakika

24 yıldır maket otobüs biriktiriyor

07.05.2021 13:24
24 yıldır maket otobüs biriktiriyor, System.String[]

Afyonkarahisar Otobüs Terminalinde işletmeci olan 38 yaşındaki Tufan Yaşık'ın işine olan ilgisi özel hayatına da hobi olarak yansıdı.

Afyonkarahisar Otobüs Terminalinde işletmeci olan 38 yaşındaki Tufan Yaşık'ın işine olan ilgisi özel hayatına da hobi olarak yansıdı. 1970 yılından sonra günümüze kadar üretilen 400'e yakın farklı modellerde maket otobüs biriktiren Yaşık'ın şimdiki hedefi ise ulaştırma müzesi kurmak.

Afyonkarahisar'da yaşayan ve çocukluk yıllarında başladığı maket otobüs koleksiyonerliği tutkusunu 24 yıldır sürdüren Tufak Yaşık, 400 adet model otobüs biriktirmeyi başardı. Otobüs terminalinde işletmeci olan Yaşık, küçüklüğünden beri biriktirdiği rengarenk otobüsleri terminalde bulunan ofisinde sergiliyor. Modelleri 1970 ile 2021 arasında değişen otobüslerin kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden Yaşık'ın maket otobüslerin bir kısmı ofisinde bir kısmı ise İstanbul Terminali'nde bulunuyor. Uzun yıllardır ofisinde sergilendiği otobüsleri Yaşık, şimdi kurmak istediği şehirlerarası ulaştırma müzesinde vatandaşların beğenisine sunmak.

"Otobüslere ayrı ilgi duyuyorum"

Yaşık 1998 yılından beri otobüs koleksiyonunu geliştirmek için çalıştığını söyledi. Babasının işinden dolayı kendisinin de otobüslerin arasında büyüdüğünü ve bu yüzden de otobüslere ayrı bir ilgisinin olduğunu aktaran Yaşık konuşmasına şöyle devam etti:

"Zamanın da otogara gelirken oyuncakçıların yanından geçerken hiçbir otobüs oyuncağı göremiyordum. Bu durum bende her geçen gün merak uyandırmaya başladı. Zaten otobüslerin içerisinde büyüdüğüm için hoşuma da gidiyordu. Sonrasında aldığım bir kararla araştırmaya başladım ve model otobüsleri temin etmeye başladım. Sonrasında ise yavaş yavaş koleksiyonum oluşmaya başladı."

"Müze kurmak istiyorum"

İlk otobüsünü bir alış veriş merkezinden aldığını ifade eden Yaşık: "İlk otobüsümü 1998 yılında bir alış veriş merkezinde gördüm ve hemen heyecanlandım. Çünkü bulamadığımız bir üründü. Oradan itibaren otobüs koleksiyonu yapmaya başladım. Şuan koleksiyonum 400 parçaya ulaştı. Bunları değerlendirmek istiyorum. Benim şuan ki hedefim şehirlerarası bir otobüs tarihini anlatan bir müze kurup orada sergilemek istiyorum" dedi.

"Herkes kendinden bir şey bulacak"

Kuracağı otobüs müzesinde herkesin kendinden bir şey bulacağını aktaran Yaşık: "Ben kurmak istediğim müzede herkesin kendinden bir şeyler bulacağını düşünüyorum. Şuan otobüslerimin arasında 1950, 1970 ve 1980'lere ait otobüslerimize var. Herkes illaki otobüsle yolculuk yapmıştır. Şimdi müzemizde o yıllara ait otobüsleri gördükleri zaman mutlu olacaklardır diye düşünüyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR

24 yıldır maket otobüs biriktiriyor
24 yıldır maket otobüs biriktiriyor
24 yıldır maket otobüs biriktiriyor
24 yıldır maket otobüs biriktiriyor
24 yıldır maket otobüs biriktiriyor
24 yıldır maket otobüs biriktiriyor

Karahisar, İstanbul, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 24 yıldır maket otobüs biriktiriyor - Son Dakika


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