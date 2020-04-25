24 yıldır yalnız yaşayan İfakat nineye vefalı ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 24 yıldır yalnız yaşayan İfakat nineye vefalı ziyaret - Son Dakika

24 yıldır yalnız yaşayan İfakat nineye vefalı ziyaret

6 saat önce

Elazığ'da korona virüsle mücadele kapsamında yalnız yaşayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar psikososyal destek ekipleri tarafından tek tek aranıp, hem durumları takip ediliyor, hemde yalnızlıkları paylaşılarak ihtiyaçlarının görülmesi sağlanıyor.

24 yıldır yalnız yaşayan İfakat nineye vefalı ziyaret, System.String[]

Elazığ'da korona virüsle mücadele kapsamında yalnız yaşayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar psikososyal destek ekipleri tarafından tek tek aranıp, hem durumları takip ediliyor, hemde yalnızlıkları paylaşılarak ihtiyaçlarının görülmesi sağlanıyor. Bu kapsamda eşi 24 yıl önce vefat eden 80 yaşındaki İfakat nineye ulaşan ekipler, hem evinde ziyaret edip yalnızlığını paylaştı, hemde acil ihtiyaçlarını giderdi.


Elazığ Valiliği koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu korona virüsle mücadele kapsamında her türlü çalışmaya katılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 140 bin talebi karşılayan polis, jandarma, AFAD, Kızılay, Zabıta,vakıf ve diğer kurumlardan görevlilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'de destek veriyor. Müdürlükte görevli psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, danışman ve rehber öğretmenlerden oluşan ekip 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanları her gün arayarak görüşmeler yapıyor. Hasta ve yaşlıların taleplerini alıp gruba ileten ekip, özellikle de yalnız yaşayanların gönlüne dokunuyor.


Ekip, yalnız kalan 80 yaşındaki İfakat nineyi ziyaret etti


Çalışmalarını sürdüren psikososyal ekipler, kronik rahatsızlığı bulunan ve 24 yıl önce eşinin vefatının ardından yalnız yaşamak zorunda kalan 80 yaşındaki İfakat Özçelik'e ulaştı. İfakat nineyi düzenli olarak aramaya başlayan ekipler hem isteklerinin yerine getirilmesine aracılık etmeye hemde, onun yalnızlığını paylaşmaya başladı. Özçelik'in acil bazı ihtiyaçlarını temin eden ekip, evin de de ziyaret edip, yapılması gerekenleri not aldı.


Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren İfakat nine, eşinin 24 yıl önce vefat etmesinin ardından tek başıma yaşamaya başladığını aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve görev yapan tüm ekiplere dua eden İfakat nine, kendisine yardımcı olanlara da tek tek teşekkür etti.


"İlk arayan onlar"


65 yaş üstü vatandaşları arama sebeplerinin hal ve hatırlarını sorarak taleplerini ilgili birimlere iletmek olduğunu aktaran İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt " Valimizin Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla ilimizde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Hizmet kapsamında, bizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzdeki görevli arkadaşlarımızın katkısıyla psikososyal destek amaçlı 65 yaş üstü kronik hasta evinden çıkamayan ve karantina altında bulunan apartman ve hane kişileriyle belli periyotlarla düzenli bir şekilde telefonda görüşme yapıyoruz. Çalışmamızın yaklaşık ikinci haftasını geride bıraktık. Ulaşabildiğimiz bütün yaşlılarımızla tek tek görüşüyoruz. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Birçok yaşlımızı aradığımızda ilk arayanın biz olduğumuzu söylüyorlar. Evlatları, ailelerinden ziyade bizim arkadaşlarımızın araması onları ziyadesiyle duygulandırıyor"dedi.


Yaptıkları görüşmeler çerçevesinde İfakat nineni evine geldiklerini aktaran Bozkur,"Olabildiğince güvenli bir şekilde maskelerimizi takarak İfakat teyzemizin bir takım ihtiyaçları vardı onları bıraktık. Halini hatırını sorduk ilaçlarının temini içinde psikolog arkadaşımız belli periyotlarla kendisini arayacak. Biz sık aralıklarla yoklayarak inşallah bu karantina sürecinde hiç bir ihtiyacını eksiksiz bir şekilde karşılamayı planlıyoruz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Vefa Sosyal Destek Grubu, Elazığ Valiliği, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 11:42 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Koronavirüs belirtileri listesine 4 yeni semptom daha eklendi Komşu evlerde, ayrı kentlerde yaşayıp 1 dakika arayla iftar yapıyorlar Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'dan "Çiftçilerin sulama borçları silinsin" önerisi Açıklaması Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak
Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi Dani Osvaldo'dan Galatasaray itirafı: Prandelli beni transfer etmek istedi         
17:33
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı         
17:28
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti         
17:08
20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı 20 günde milyon dolarlar kazanan eski model Nastasia Urbano son görüntüsüyle şaşırttı         
16:57
İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı İnfaz yasasıyla cezaevinden çıkan kişi, eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı         
16:52
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu         
16:47
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti         
16:34
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti         
16:32
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor         
16:20
Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok Dünya Sağlık Örgütü: Kovid-19'da iyileşen hastaların ikinci enfeksiyondan korunduğu yönünde kanıt yok         
16:20
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak         
15:52
John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim John Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldığına pişman: Keşke acele karar vermeseydim         
15:48
"Cumhurbaşkanlığı sisteminden memnun musunuz?" anketine katılanların %48'i "Hayır" yanıtını verdi         
15:42
Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak Sultan Hemşire korona virüsü yendi, diğer hastalara umut olacak         
15:42
Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı Trabzonlu vatandaş, iş yerinde aç kalan balıkları için emniyet müdüründen izin aldı         
15:40
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı         
15:31
Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı Milyonlar onu izledi! Avustralyalı maceraperest, toprağın altına girdi ve dev yengeç çıkardı         
15:24
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak         
15:13
Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı Yasağa rağmen dışarı çıkan iki genç, 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı         
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından Adil Erdem Beyazıt'ın şiirinden dizeler paylaştı         
14:49
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu         
14:48
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi         
14:44
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez         
14:22
Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı Paul Pogba'yı transfer etmek isteyen takımların arasına Inter de takıldı         
14:12
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
14:12
Bakırköy'de bir kişi, Bakırköy'de bir kişi, "Çantamda bomba var" diyerek Marmaray'ın raylarına oturdu         
14:10
Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım Sosyal medyada gündem olan Yörük çocuğu: Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım         
14:05
Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı Tokat'ta meydana gelen doğa olayı, bölge halkını şaşırttı         
13:48
Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti Sahurda çocuğun uyurken zeytin yemesi gülümsetti         
13:39
10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu 10 yıl önce ablasının intiharına şahit olan kız çocuğu, ahırın tavanına iple asılmış halde bulundu         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2020 17:52:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 24 yıldır yalnız yaşayan İfakat nineye vefalı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]