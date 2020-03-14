24 yıllık boşanma hikayesi
6 saat önce
Pekkan ile Lalvani'nin 27 Haziran 1987'de İngiltere'de evlendiği belirtilen dilekçede 9 yıl evli kalan tarafların Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi Aile Bölümü'nün 20 Kasım 1996 tarihli kararıyla boşandıkları anlatıldı.
Pekkan ile Lalvani'nin 27 Haziran 1987'de İngiltere'de evlendiği belirtilen dilekçede 9 yıl evli kalan tarafların Birleşik Krallık Adalet Yüksek Mahkemesi Aile Bölümü'nün 20 Kasım 1996 tarihli kararıyla boşandıkları anlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:49
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