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24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı - Son Dakika

24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı

15.06.2021 12:00

Samsun'da ikamet eden 7 çocuk annesi İlknur Biryan, 3 hafta önce 24 yıllık kocasını bırakıp evden kaçtı. TikTok fenomeni eşini bulmak için Esra Erol'un programına katılan Ali Biryan, "Karım, Eşref'e kaçtı. Onu çok seviyorum evine dönsün" ifadelerini kullanarak eşine seslendi.

Samsun'dan gelen Ali Biryan, 7 çocuğunun annesi İlknur Biryan'ın 24 Mayıs'ta evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. TikTok fenomeni olduğu öğrenilen kadın, telefonla canlı yayına bağlanarak hakkında iddialara cevap verdi.

24 YILLIK EŞİNİ BIRAKARAK BAŞKA ADAMA KAÇTI

Eşini sevdiğini dile getiren Ali Biryan, İlknur Biryan'a geri dön çağrısında bulundu. 21, 17, 10, 7 ve daha küçük yaşta çocuklarını bırakarak giden kadının daha önce de iki günlüğüne Ankara'ya kaçtığı ortaya çıktı. Günlük işlerde çalışan Ali Biryan, 24 yıllık eşi İlknur Biryan'ın fenomen olduktan sonra ilişkilerinin giderek bozulduğunu belirterek "Kime kaçacağını kızıma söylemiş, babanız beni aramasın ben Eşref'e gidiyorum" dedi.

TkTok fenomeni kadın, 7 çocuğu ve 24 yıllık eşini bırakıp yasak aşkına kaçtı

"ANNEM, SOSYAL MEDYADAN BAŞKALARIYLA KONUŞUYORDU"

Çiftin canlı yayına bağlanan büyük kızları Ebru ise "Annem sosyal medyadan başkalarıyla da konuşuyordu, babam da bunu biliyordu" ifadelerini kullandı. Genç kız, kardeşinin de annesin konuşmalarına şahit olduğunu söyledi.

"EŞİMİN ARKADAŞLARI VARDI AMA SEVDİĞİMDEN BİR ŞEY SÖYLEYEMİYORUM"

Sosyal medyada daha önce kendine arkadaşlar bulduğunu söyleyen talihsiz koca "Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum, karımı çok seviyorum evine dönsün. Onu çok seviyorum" demesi stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.

TkTok fenomeni kadın, 7 çocuğu ve 24 yıllık eşini bırakıp yasak aşkına kaçtı

EVDEN KAÇAN KADIN, CANLI YAYINA KATILDI

TikTok'ta çektiği videolarla fenomen hale gelen ve aynı uygulamayı kullanan Eşref Temur'a kaçan İlknur Biryan ise Esra Erol'da programının canlı yayınına telefonla bağlandı. çocuklarının kaçtığı sevgilisine 'Cici Baba' dediğini iddia eden İlknur Biryan, "Ben eğer o şahsın yanından kaçmasaydım, bir ekmek bir tütün parasına bana git biri ile biriyle ol" diyerek eşini suçladı.

TkTok fenomeni kadın, 7 çocuğu ve 24 yıllık eşini bırakıp yasak aşkına kaçtı

"Ben kendi rızamla Eşref Temur'a kaçtım" diyen İlknur Biryan, ekrana getirilen fotoğraflarının da kaldırılmasını istedi. Başka birine kaçtığını kabul eden Biryan'ın sevgilisine güvendiğini söylemesi ise herkesi çileden çıkardı.

Tüm bunların ardından İlknur Biryan'ın 7 çocuğunu ve eşini bırakıp kaçtığı Eşref Temur da canlı yayına bağlanarak söz hakkını kullandı.

24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı

Esra Erol, Ankara, Samsun, Mayıs, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 24 yıllık eşi ve 7 çocuğunu bırakan TikTok fenomeni kadın, yasak aşkına kaçtı - Son Dakika Magazin


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