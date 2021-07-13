24 yıllık hasret sona erdi! Kaçırılan oğluna kavuşan baba: Artık mutlu olabilirim

Guo Gangtang'ın oğlu, 24 yıl önce iki kişi tarafından Şandong bölgesindeki evlerinin önünde kaçırılmıştı. Olay 2015'te, Hong Kong'lu yıldız oyuncu Andy Lau'nun da yer aldığı bir filme konu edilmişti.

YOLCULUĞU SIRASINDA BAŞINA PEK ÇOK FELAKET GELDİ

Acılı baba, bir motosiklet sırtında oğlunu aramaya başladı. 1997'den beri oğlunu arayan Guo'nun, uzun yolculuğunda yaşadığı trafik kazaları nedeniyle kemiklerinin kırıldı, 10 motosiklet değiştirdi ve otoyol hırsızlarının saldırısına uğradı. Bu sırada işi bıraktığı için beş parasız kalan Guo, birikimini harcadıktan sonra köprü altında yaşamaya başladı ve dilencilik yaptı. Guo, toplamda 500 bin kilometre yol yaptı.

BİR MUCİZE YAŞANDI

24 yılın ardından bir mucize yaşandı ve yapılan DNA testi sonucu Guo oğluna kavuştu. Oğlunu kaçırdığı tespit edilen ve o dönem sevgili olan 2 şüpheli ise gözaltına alındı. China News ajansı da o dönem sevgili olan ikilinin, çocuğu satıp para kazanmak için kaçırdığını yazdı. Yerel basına göre çift, çocuğu kaçırdıktan sonra otobüsle Henan eyaletine götürerek sattı.

"ARTIK MUTLU OLABİLİRİM"

Oğlunu bulduktan sonra gazetecilere konuşan Guo, "Artık mutlu olabilirim" dedi. Arayışı sırasında kendi durumuna benzer ailelerle karşılaşan Guo'nun, Çin'deki kayıp yakınları örgütlerine dahil olduğu ve yedi kişinin aileleriyle kavuşmasını sağladığı belirtiliyor.