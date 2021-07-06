24 Yıllık Hayal Gerçeğe Dönüştü - Son Dakika

Isparta'da ilk temeli 1997 yılında atılan ve 24 yıldır tamamlanamayan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatının Kültür Merkezi bölümü tamamlanarak hizmete açıldı.

Isparta'da 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ve 24 yıldır tamamlanamayan Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi inşaatının belediyeye ait kültür merkezi hizmete açıldı.

Kültür merkezinin açılışına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Burdur Valisi Ali Arslantaş, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, AK Parti İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, ilçe ve belde belediye başkanları, askeri ve sivil erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Ispartalı vatandaşlar katıldı. Açılış töreni SDÜ Oda Orkestrasının konseriyle başladı.

HAYAL GERÇEĞE DÖNDÜ

Tarihi törenin açılış konuşmasını Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptı. Isparta'nın bir hayalinin gerçeğe dönüşmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyen Başkan Başdeğirmen, inşaatın tamamlanmasına büyük katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Isparta Milletvekillerine, TMSF heyetine teşekkür etti.

Uzun yıllardır ITKM inşaatının tamamlanmasıyla ilgili gün doldurulduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, bu süreçte basının gündeminden hiç düşmediğini dile getirdi. Başdeğirmen, "Burası o kadar gündeme geldi ki, 'yılan hikayesi', 'bitmeyen hikaye', 'aşkımız ITKM gibi bitmesin', 'çıkmaz sokak', 'bitmeyen hayal' dediler. 24 yıl içerisine bunlar hepsi sığdı. Çok şükür ki, bugün bunun sonuna geldik" dedi.

BURASI ÖZEL BİR YER

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın 797 şirketi yönettiğini belirterek, 40 bin 240 çalışanı bulunduğunu söyledi. Kendisinin Isparta'ya 5'inci kez geldiğini ifade eden Başdeğirmen, "Burası özel bir yer. Burayı özel yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu aktardığımda hassasiyetle bakması ve TMSF'ye 'burayı en güzel şekilde bitirmeniz gerekiyor' diyerek aramasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve büyüklerimize Isparta'mız adına teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. " dedi.

24 YIL BİR PROJEYİ BEKLETMEK KOLAY DEĞİL, MAALESEF BU YAPILDI

Kültür merkezi hakkında bilgiler veren Başkan Başdeğirmen, merkezin 160 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirterek, 56 bin metrekare de taban alanı bulunduğunu söyledi. Başdeğirmen, "Burası 1997 yılında vizyon bir projeyle ve ulusal bir yarışmaya girerek belki de Türkiye'nin ilk kentsel dönüşümünün yapılmış olduğu bir alan olarak başlayan inşaattı. 1999 yılındaki yönetim değişikliğinden sonra proje değiştirildi. 1999 yılındaki yönetim değişikliğiyle bu proje uygun görülmeyerek yeni bir proje başlamak istendi. 1999-2004 yılları arasında bende belediye meclisi üyesiydim. Meclis üyesi olarak tüm olaylara vakıf birisi olarak o gün 'mevcut projeyi devam ettirelim' dedik. 4 yıl yıkılmaması için hukuki yollara müracaat ederek mücadele verdik. 6 ay kalıncaya kadar o bina yıkılamadı, yanına yeni bir projeyle aynı alan içerisinde ikinci bir proje uygulandı. Belki de bunun dünyada örneği yoktur. 2004'de yeni bir yönetim geldi. Yeni yönetim 2 projeyi uygulamakta zorlandığı için yıkıldı. Yeni bir projeyle biz bugüne kadar geldik. Şu anda 2005'de yapılmış projeyi uyguluyoruz. Bu geçen süreçte birçok olumsuzluklar olduğunu da hepimiz biliyoruz. 24 yıla dayanan bir projenin olması öyle kolay bir şey değil. 24 yıl projeyi bekletmek kolay değil, örneği yoktur. Biz maalesef bunu yaptık. 31 Mart seçimlerinden önce bu binayı bitirme sözü verdik. Yüce Rabbim bize nasip etti ve en sonunda buraya bu güzel eseri koyduk" şeklinde konuştu.

24 YIL BOYUNCA ITKM'Yİ KONUŞTUK

24 yıllık inşaat sürecinde birçok kayıp yaşandığını aktaran Başkan Başdeğirmen, "Isparta'da yeni projeler konuşulsun isterdik ancak 24 yıl içerisinde devamlı ITKM'yi konuştuk. Her şeyin bir sonu var, bunun sonunda da o güzelliğe biz ulaştık" diyerek, Kültür Merkezinin özelliklerine ve içerisinde yer alan salonlara ve diğer özelliklerine değindi. Başdeğirmen, "Belediyemize ait kültür merkezimizi açtık. Burası bizim için önemli. Bu proje 2005 yılında çizilmiş ancak bugün bile birçok ilde olmayan güzelliklerle dolu" derken, inşaat alanındaki yapım süreci, yaşanan hukuki süreçlere değindi. Başdeğirmen, "Arkadaşlarımız 2023 yılından sonra en az 50 yıla damga vuracak kalitede teknolojiyi bugün buraya uyguladılar. Bu işin başlayabilmesi için bizim meclis üyelerimizin hassasiyeti de çok önemliydi. Bu çalışmalar meclisimizde alınan kararlarla oldu. AK Parti belediye meclisi üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ispartalılarımız buradan çok çile çektiler. Burada çok emek, ekonomik kayıplar oldu. Çevre esnaflarımız iş yapamadılar. Milli servetimiz çok zarar gördü. Göreve gelir gelmez camimizi ibadete açtık" ifadelerinde bulundu.

ISPARTA'NIN MUTLULUK

BİZİM GURUR GÜNÜMÜZ

Açılışta konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kendi tarihi açısından çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Çünkü Isparta'nın mutluluk, bizlerin de gurur günü. Biz Isparta'nın 25 yıldır kanayan yarasına merhem olmaktan, bu çözümün bir parçası olmaktan şahsım adına çok mutlu oldum" dedi.

MİLLİ SERVET GÖZÜYLE BAKTIK

İnşaatın bu noktaya gelmesinin kolay olmadığını ifade eden Gülal, TMSF kayyumunda yönetilen tüm şirketler gibi Isparta'daki şirkete de milli servet gözüyle baktıklarını söyledi. Gülal, "Burada yapılan inşaatı da bir milli servet olarak gördük. Buna bir çözüm üretim istedik. Burada Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinin adını kalın harflerle çizmek lazım. Dedi ki '25 yıldır tamamlanmayan inşaat olmaz buna çözüm bulun ve Isparta'ya kazandırın. ' Geldik burada facia ve demirleri çürümeye yüz tutmuş bir inşaat vardı. 'Durmak yok yola devam' dedik ve biz buraya çözüm üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

ITKM'NİN YENİ ADI ISPARTA MEYDAN AVM

Konuşmasında ITKM'nin yeni adını Isparta Meydan AVM olarak açıklayan Gülal, inşaatın AVM bölümündeki dükkanların da yüzde 70'inin çeşitli firmalara kiralandığını belirtti.

2019 yılında ilk etapta caminin hizmete açıldığını kaydeden TMSF Başkanı Gülal, "Buranın finansmanıyla alakalı ilgili finans kuruluşuyla ben 5 sefer görüştüm. Bu firma TMSF kayyumunda yönetiliyor ama Bank Asya'nın sorunlu kredilerinden birine sahip bir firma. Dolaysıyla bu firmaya finansman sağlamak çok kolay değildi. Genel müdürüme 'en ufak endişen olmasın' dedim. Bize güvenen finans kuruluşu genel müdürüne teşekkür ediyorum. Artık burası Isparta'da kara mizah konusu olmuş. Temel atmaya geldiğimizde dediler ki 'Isparta'nın gençleri arabalarının arkasına 'Aşkımız ITKM inşaatı gibi hiç bitmesin' yazıyor. Dedim ki 'Isparta'nın gençlerinin aşkları sonuna kadar sürsün ama kendilerine yeni bir slogan bulmaları lazım. Çünkü biz burayı tamamlayacağız. ' Büyük bir gururla ifade ediyorum ki, Isparta Belediyesi Kültür Merkezi ve Isparta Meydan Alışveriş Merkezi tamamlanmıştır. Isparta'mıza hayırlı ve uğurlu olsun. İlk etapta kültür merkezimizi açıyoruz. Salonumuz 700 oturma kapasiteli, yanda bir salon daha var. 2 tane de nikah salonu ve çok amaçlı salonumuz var. Aşkımız ITKM inşaatı gibi hiç bitmesin diyen gençlerimizin aşkları inşallah artık burada tescillenecek" dedi.

Alışveriş merkezi için de profesyonel bir şirketle anlaştıklarını belirten Gülal, Yaklaşık 7-8 ay önce de kiralama işlemine başladık. Pandemi süreçleri biraz AVM'lere olan ilgiyi azalttı. Arkadaşlar şuanda 'Yüzde 70 seviyesinde doluluk yakaladık' dediler. Eylül sonu itibariyle de ikinci etap olarak AVM'mizi hayata geçireceğiz. Burası artık Isparta'nın yaşam ve cazibe merkezi olacak" diye konuştu.

Isparta Meydan AVM'de yapılan çalışmaların müştereken gerçekleştirildiğine değinen TMSF Başkanı Gülal, "Hakkını vermek lazım, görevi devraldığından itibaren Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen, son derece pozitif yaklaştı, süreçte çok uyumlu bir istişare içerisinde bugüne kadar geldik. TMSF kurul üyeleri, çalışma arkadaşlarım, kayyum heyeti olağanüstü bir performansla bugünleri bize gösterdiler. Başta belediye başkanımız olmak üzere, sayın milletvekillerimize, tüm idarecilerimize, çalışanlarımıza, işçilerimize ve Conoğlu firmasına sonsuz teşekkür ediyorum" görüşlerinde bulundu.

BİRLİKTE DAHA GÜZEL PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz'de partisinin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in, Isparta Meydan AVM inşaatını bitirerek önemli bir hizmet sunduğunu belirterek 'önümüzdeki süreçte birlikte daha güzel projelere imza atacağız' mesajını verdiler.

BÜYÜK BİR ÖZLEMLE BEKLEMİŞTİK

Isparta Meydan AVM'nin açılmasını bugüne kadar büyük bir özlemle beklediklerini söyleyen AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, buranın tamamlanmasında sağlam bir irade ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e ve AK Parti Belediye Meclisi Üyelerine teşekkür etti. Gökgöz, "Esnaflığımda ITKM'nin bitişini görmek nasip olmadı. Buranın bu bölge esnafına, komşularımıza ve çarşının tamamına katkı sağlayacağına biz esnaflar hep özlemle bekledik. Nasip bugüneymiş. 25 yıllık bir özlem, dile kolay. Burayı açmanın bizlere nasip olacağını ifade etmiştik, 'Isparta Belediyesini bize verin, Allah'ın izniyle belediyemizle beraber buraya katkı koyacağız, bitireceğiz' dedik. Sözümüzü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

BU ISPARTA İÇİN BAŞLANGIÇ

Vatandaşların Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e seçimlerden önce 'sadece ITKM'yi çöz yeter diyorlardı' diyen AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de, "Burası Isparta'nın kalbi olan bir yerdi. Şimdi biz bu kalbi tekrar iade ediyoruz. Şükrü Başdeğirmen başkanımıza seçimlerden önce vatandaşlarımız 'sen sadece ITKM'yi bitir başka bir şeye gerek yok' diyorlardı. Başkanımız bu konuyu çözdü, Isparta kendisinden daha çok hizmetler bekliyor. Bu Isparta için bir başlangıç diyoruz. Daha güzel bir Isparta'yı oluşturabilmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

ISPARTA'NIN KANAYAN BİR YARASI SONLANDI

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç de, ITKM'yi bitirmenin, Başkan Başdeğirmen'e nasip olduğunu belirtti. Bilgiç, "1997 yılında başlayan uzun bir yolculuk, bugün bu projeyi sonlandırmak değerli başkanımız Şükrü Başdeğirmen ve ekibine nasip oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bize vermiş oldukları destekler başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize ve tüm belediye çalışanlarımız kocaman bir teşekkürü hak ediyorlar. Isparta'nın kanayan bir yarası sonlandı. Söz verdiğimiz gibi eylül ayında AVM bölümünü de açmış olacağız" dedi.

Konuşmaların ardından Kültür Merkezinin açılışı yapılan duanın ardından protokolün kurdele kesimiyle gerçekleşti.

Açılış sonrasında protokol üyeleri kültür merkezinde incelemelerde bulundu, resim sergisini gezdi, ITKM inşaatının yapım işinde çalışan Adem Özcan ile Halime Çelebi'nin nikah törenine katıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen genç çiftlerin nikahını kıyarken, çiftin nikah şahitliklerini Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ile Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen yaptı.