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24 YILLIK POLİS, NÖBETÇİ KULÜBESİNDE İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

24 YILLIK POLİS, NÖBETÇİ KULÜBESİNDE İNTİHAR ETTİ

28.05.2021 15:03

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, nöbetçi kulübesinde görevli polis memuru Necati D. (46), başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, nöbetçi kulübesinde görevli polis memuru Necati D. (46), başına dayadığı tabancasını ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, öğle saatlerinde, Amasra Kaymakamlığı girişinde meydana geldi. 24 yıllık polis memuru Necati D., nöbetçi kulübesinde tabancasını başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan kaymakamlık görevlileri, sağlık ekibi çağırdı. Kısa sürede gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Necati D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Necati D.'nin cansız bedeni, morga götürüldü.

24 YILLIK POLİS, NÖBETÇİ KULÜBESİNDE İNTİHAR ETTİ
24 YILLIK POLİS, NÖBETÇİ KULÜBESİNDE İNTİHAR ETTİ
24 YILLIK POLİS, NÖBETÇİ KULÜBESİNDE İNTİHAR ETTİ
24 YILLIK POLİS, NÖBETÇİ KULÜBESİNDE İNTİHAR ETTİ

Polis Memuru, Amasra, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 24 YILLIK POLİS, NÖBETÇİ KULÜBESİNDE İNTİHAR ETTİ - Son Dakika


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