24 yıllık rehber, kanyonda bottan düşerek öldü - Son Dakika
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24 yıllık rehber, kanyonda bottan düşerek öldü

23.04.2022 12:12
24 yıllık rehber, kanyonda bottan düşerek öldü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki rafting merkezi Köprülü Kanyon'da 24 yıldır rehberlik yapan Şerafettin Kanmaz (44), rafting yapmak isteyen müşterilerini gezdirmeye çıkardığı sırada bottan düşerek boğuldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki rafting merkezi Köprülü Kanyon'da 24 yıldır rehberlik yapan Şerafettin Kanmaz (44), rafting yapmak isteyen müşterilerini gezdirmeye çıkardığı sırada bottan düşerek boğuldu.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Manavgat'ta bulunan Beşkonak Mahallesi'nde yer alan dünyaca ünlü rafting merkezi Köprülü Kanyon'da meydana geldi. Bölgede 24 yıldır rehberlik yapan Şerafettin Kanmaz, rafting yapmak isteyen 2 kişiyi gezdirmek için bota aldı. Bir süre kanyonda ilerleyen botun rehberi Kanmaz, aniden dengesini kaybedip suya düştü. Botta bulunanlar, durumu cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada haber alarak bölgeye gelen Kanmaz'ın yakınları da arama çalışmalarına destek verdi. Kanmaz'ın cansız bedeni, düştüğü noktanın 2 kilometre aşağısında bulundu. Yapılan incelemenin ardından Kanmaz'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Ali Kanmaz'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'ne götürüldü.


24 yıllık rehber, kanyonda bottan düşerek öldü
24 yıllık rehber, kanyonda bottan düşerek öldü
24 yıllık rehber, kanyonda bottan düşerek öldü
24 yıllık rehber, kanyonda bottan düşerek öldü
24 yıllık rehber, kanyonda bottan düşerek öldü
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Beşkonak, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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