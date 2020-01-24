24 yine olmadı

Serena Williams’ın Avustralya Açık üçüncü turunda rakibi Çinli 27 numaralı seri başı Qiang Wang’dı. Wang ilk seti 6-4 kazandı. İkinci set ise tie-break sonucu Serena’nın oldu. Final seti sonucunda, iki saat 41 dakika süren maçı Çinli raket kazandı. Serena böylelikle uzun süredir aradığı ve ona rekoru getirecek 24. Grand Slam şampiyonluğuna yine ulaşamadı.

Serena’nın yaptığı 56 basit hatanın yanında yalnızca 43 winner üretebilmesi, maçı kaybetmesinin en büyük nedeniydi.

Dünya dokuz numarası Williams, maçtan sonra kendisine kızgındı. Şu açıklamaları yaptı Serena:

“Wang iyi servis attı, bense Serena gibi return bulamadım. Dürüst olmak gerekirse maçı kendi kendime kaybettim.”

“Bir daha böyle oynayamam, hiç profesyonel değil”

Williams, maçtan sonraki açıklamalarında kendisi hakkında acımasızdı:

“Olan oldu. Turnuvayla alakasız olarak söylüyorum, ben bir daha böyle oynayamam. Gerçekten, bunu tekrar edemem. Hiç profesyonelce değil. Yarın kesinlikle antrenman yapacağım ve bunun tekrar yaşanmaması adına emin olacağım.”