24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (4) - Son Dakika

Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Abdulkadir Nişancı için hazırlanan özel klibin yayınlanması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(4)

Anadolu Ajansı kameramanları Abdullah Çoşkun ve Özkan Bilgin 'in ödül alması

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