24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (4) - Son Dakika

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24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (4)
6 saat önce
Anadolu Ajansı kameramanları Abdullah Çoşkun ve Özkan Bilgin'in ödül alması Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Abdulkadir Nişancı için hazırlanan özel klibin yayınlanması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:26 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı kameramanları Abdullah Çoşkun ve Özkan Bilgin'in ödül alması
Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Abdulkadir Nişancı için hazırlanan özel klibin yayınlanması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(4)
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