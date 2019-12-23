24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (4) - Son Dakika

24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (4)

6 saat önce

Anadolu Ajansı kameramanları Abdullah Çoşkun ve Özkan Bilgin'in ödül alması Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Abdulkadir Nişancı için hazırlanan özel klibin yayınlanması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24.

Anadolu Ajansı kameramanları Abdullah Çoşkun ve Özkan Bilgin'in ödül alması

Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Abdulkadir Nişancı için hazırlanan özel klibin yayınlanması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(4)

24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (4)

Abdulkadir Nişancı, Anadolu Ajansı, Özkan Bilgin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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