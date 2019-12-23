24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (5) - Son Dakika

"Gecenin Haberlerinin Görünmeyen Kahramanları" isimli haber ile Kenan Yeşilyurt 'un ödül alması ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(5)

Hayatını kaybeden Ersin Çakır için hazırlanan özel klibin yayınlanması

Hayatını kaybeden Anadolu Ajansı kameramanı Abdulkadir Nişancı için özel ödülü "Antartika" isimli haber ile Anadolu Ajansı muhabiri Servet Ülkü'ye verilmesi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor