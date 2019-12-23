24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (6) - Son Dakika

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24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (6)
6 saat önce
Yılın Röportaj haberi ödülünü Seyit Taşdelen ve Hakan Arslan'a verilmesi Serbest Haber Kategorisi ödülünü Anadolu Ajansı muhabiri Ahmad Al Ahmad'a verilmesi Yılın Özel Haberi ödülünü Gökhan Arıkan ve Levent Eke'ye verilmesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:56 Kaynak: AA
Yılın Röportaj haberi ödülünü Seyit Taşdelen ve Hakan Arslan'a verilmesi
Serbest Haber Kategorisi ödülünü Anadolu Ajansı muhabiri Ahmad Al Ahmad'a verilmesi
Yılın Özel Haberi ödülünü Gökhan Arıkan ve Levent Eke'ye verilmesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(6)
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