24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (6) - Son Dakika

Yılın Özel Haberi ödülünü Gökhan Arıkan ve Levent Eke'ye verilmesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(6)

Yılın Röportaj haberi ödülünü Seyit Taşdelen ve Hakan Arslan 'a verilmesi

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