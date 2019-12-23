24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (6) - Son Dakika

24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (6)

6 saat önce

Yılın Röportaj haberi ödülünü Seyit Taşdelen ve Hakan Arslan'a verilmesi Serbest Haber Kategorisi ödülünü Anadolu Ajansı muhabiri Ahmad Al Ahmad'a verilmesi Yılın Özel Haberi ödülünü Gökhan Arıkan ve Levent Eke'ye verilmesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24.

Yılın Röportaj haberi ödülünü Seyit Taşdelen ve Hakan Arslan'a verilmesi

Serbest Haber Kategorisi ödülünü Anadolu Ajansı muhabiri Ahmad Al Ahmad'a verilmesi

Yılın Özel Haberi ödülünü Gökhan Arıkan ve Levent Eke'ye verilmesi ANKARA - Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması ödül töreni düzenlendi.(6)

24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (6)

Anadolu Ajansı, Hakan Arslan, Taşdelen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü
Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Müslüman bir ülke olduğu için AB'ye alınmıyor Yemekten sonra rahatsızlanan 74 asker hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
04:14 Büyükçekmece'de silahlı saldırı: 1 bekçi yaralandı - Son Dakika
04:12 Ordu'da fındık arazisi ve ormanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı - Son Dakika
04:04 Kadıköy'de ikametgah yangını - Son Dakika
04:00 Başkentte kaçarken kalaşnikof ve tabanca düşüren şüpheli yakalandı - Son Dakika
03:57 Büyükçekmece'de otomobilden açılan rastgele ateşte bir bekçi ağır yaralandı(1) - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 04:32:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 24. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni (6) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]