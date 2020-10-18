240 çeşit turşu yapan restoran işletmecisi: Turşu sirkeyle yapılır - Son Dakika

ANTALYA'da restoran işleten Mustafa Hazar (58), çam kozalağı, çıra, yumurta, hamsi, tropik meyveler, sarımsak ve ahtapot başta olmak üzere 240 çeşit turşu hazırlıyor. Hazar, "Sıcak iklimde yaşayanlar turşusunu az sirkeyle yapmalı, soğuk iklimdekiler ise sirkeyi fazla tutmalı" dedi.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 27 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 240 farklı ürünün turşusunu kurdu. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra, çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve yumurta, hamsi, yer elması, şeker pancarı, biber, ejder meyvesi, ceviz, fındık ve ahtapottan da turşu kuran Hazar, restoranın vitrinini turşularıyla doldurdu. Son olarak turşu koleksiyonuna iç bakla turşusunu ekleyen Hazar, turşu kurmanın inceliklerini anlattı.