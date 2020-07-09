240 iş yeri denetlendi, 30 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

240 iş yeri denetlendi, 30 kişiye ceza kesildi

240 iş yeri denetlendi, 30 kişiye ceza kesildi Maske takmayan 900 TL cezayı yedi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs pandemisi önlemleri çerçevesinde yapılan denetimlerde 240 iş yeri denetlenirken maske takmayan 30 vatandaşa da 900'er TL para cezası uygulandı.

240 iş yeri denetlendi, 30 kişiye ceza kesildi

Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı

Maske takmayan 900 TL cezayı yedi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde korona virüs pandemisi önlemleri çerçevesinde yapılan denetimlerde 240 iş yeri denetlenirken maske takmayan 30 vatandaşa da 900'er TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında Bandırma'da umuma açık yerlerde çarşamba günü geniş çaplı denetimler yapıldı. Kaymakam Günhan Yazar ve Emniyet Müdürü Soner Duran da katıldığı denetimlerde 240 iş yeri denetlenirken 1 kahvehaneye oyun oynattığı gerekçesiyle ceza kesildi. Yapılan uygulamada ayrıca 30 vatandaşa da maske takmadıkları gerekçesiyle 900 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Denetlemeler sonucunda açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, uygulamaların Türkiye genelinde yapıldığını vurgulayarak "Bugün Bandırma'da spor salonları, dernekleri, lokaller, kuaförler, düğün salonları ve toplu taşıma araçlarında denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu denetimleri yapma nedenimiz vatandaşlarımızı rahatsız etmek değil onların daha sağlıklı ortamlarda bulunmalarını sağlamaktır. Bu konuda alınan tedbirler neticesinde ilçemizde 8 günden bu yana yeni vaka yaşanmıyor. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyması konusunda biraz daha dikkatli olmasını diliyoruz. Denetimlere katılan katkı veren Bandırma Belediyesine, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir, Bandırma, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 240 iş yeri denetlendi, 30 kişiye ceza kesildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
22:45
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
21:20
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 23:31:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 240 iş yeri denetlendi, 30 kişiye ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]