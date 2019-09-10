Son Dakika Haberleri: 240 kiloluk Orkinos, Aydın'da ilgi odağı oldu
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240 kiloluk Orkinos, Aydın'da ilgi odağı oldu

1 saat önce

Bugün sabah saatlerinde İzmir'de balıkçılar tarafından yakalanan 240 kilogramlık orkinos balığı Aydın'daki bir balıkçıda satışa sunulacak.

240 kiloluk Orkinos, Aydın'da ilgi odağı oldu, System.String[]

Bugün sabah saatlerinde İzmir'de balıkçılar tarafından yakalanan 240 kilogramlık orkinos balığı Aydın'daki bir balıkçıda satışa sunulacak.


İzmir'de balıkçılar tarafından yakalanan 1.5 metre uzunluğundaki Orkinos balığı, satılmak için getirildiği Aydın'da vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Aydın Balıkçı Halin'deki bir balıkçıda sergilenen orkinos balığını gören vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.


Balık işletmecisi Yusuf Turgut, Orkinos balığını parçalar halinde yarın satışa sunacaklarını ifade etti. Balıkçı Yusuf, "Orkinos balığımız bugün sabah İzmir'de yakalanmış. Balığımızı parçalar halinde yarın kilosu 35 TL'den satışa sunacağız. Orkinos balığı yüksek protein içeren bir balık olmasından ve beyin gelişimini desteklemesinden dolayı özellikle çocukların tüketmesinde fayda var. Şu an işletmemizdeki balığı görenler dönüp bir daha bakıyor. Hatta balıkla fotoğraf çektiren vatandaşlarımız da oluyor. Geçen sene de 400 kiloluk bir orkinos balığını satışa sunmuştuk" diye konuştu. - AYDIN

Sabah, İzmir, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:43 Kaynak: İHA
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